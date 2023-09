Bondscoach Andries Jonker van de Oranjevrouwen dacht met het oog op het drukke speelschema een streep te kunnen halen door de Olympische Spelen van 2024. Maar daar gingen zijn speelsters niet mee akkoord. "Het was zes tegen nul."

Toen Jonker vorig jaar werd aangesteld als bondscoach van de Oranjevrouwen had hij direct een agendapunt: de volle speelkalender. Hij uitte zijn zorgen over de voetbalzomer van 2024, die bol staat van de EK-kwalificatiewedstrijden én de Olympische Spelen.

"Kan dat er niet af?", vroeg Jonker over de Spelen in een gesprek met de drie oudste en drie jongste speelsters van zijn selectie. "Toen zeiden ze: 'Trainer, ben je wel goed?'", vertelt Jonker. "Het was zes tegen nul. Zij willen daarnaartoe en zien dat als een hoogtepunt van hun loopbaan."

Een van die zes speelsters was Daniëlle van de Donk. Haar olympische droom is ondanks - of misschien wel dankzij - de deelname aan de corona-editie in Tokio springlevend. "Ik denk dat hij (Jonker, red.) er wel een beetje van stond te kijken", zegt de 144-voudig international. "Bij de mannen is het natuurlijk ook net iets anders. Maar wij willen gewoon op elk toernooi aanwezig zijn."

En zo streek Jonker met de hand over het hart. "Ik snap het wel, dus dan gaan we er ook voor."

Daniëlle van de Donk op een training richting de Nations League-duels met België en Engeland. Foto: ANP

Zorgen over vol speelschema en blessuregevallen

De twijfel bij Jonker kwam voort uit de bomvolle agenda. Oranje speelt in juni en juli kwalificatiewedstrijden voor het EK (Zwitserland, 2025) en als het zich via de Nations League voor de Spelen plaatst, mag het diezelfde maand nog naar Parijs. "Dat kan eigenlijk niet. Daar moeten we vanaf", zegt de bondscoach.

De drukke agenda is een logisch gevolg van de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. De kalender is met de Champions League, WK's, EK's, de Spelen en nu voor het eerst de Nations League volgestroomd. De roep om meer rustpunten is groot bij speelsters en coaches, want blessuregevallen stapelen zich op. Meerdere topspeelsters, onder wie Oranjetopscorer Vivianne Miedema, moesten het WK vanwege een blessure missen.

"Toen ik jonger was, dacht ik er helemaal niet over na. Ik dacht gewoon: leuk, voetballen", zegt Van de Donk. "Maar nu sta ik wel te kijken van die blessures. We krijgen meer en meer wedstrijden. Vind ik dat dan goed? Niet zozeer. We zijn geen machines."

Eindtoernooien Oranje 2017: EK in Nederland (winnaar)

2019: WK in Frankrijk (verliezend finalist)

2021: Olympische Spelen in Tokio (kwartfinalist)

2022: EK in Engeland (kwartfinalist)

2023: WK in Nieuw-Zeeland en Australië (kwartfinalist)

2024: Finaleronde Nations League*

2024: Olympische Spelen in Parijs*

2025: EK in Zwitserland* *Mits Nederland zich plaatst

Speelsters vrijgeven is geen structurele oplossing

Jonker heeft als noodgreep zijn speelsters weleens vrijgegeven voor een interlandperiode, maar zoekt naar een structurele oplossing. "We moeten een plan bedenken hoe we die speelsters kunnen beschermen. Daar ben ik wel met een aantal mensen mee bezig."

Duidelijk is wel dat de speelsters het moeilijk vinden om zelf op de rem te trappen. "Wij zijn te fanatiek", zegt de 32-jarige Van de Donk. "Dat hoort bij topsport. Je wil op elk toernooi aanwezig zijn en voor de prijzen spelen. Dan laat je zo'n groot toernooi als de Spelen niet schieten."

Oranje treurt na de uitschakeling op de Spelen van 2021. Foto: Getty Images

Vorige Spelen geen leuke ervaring: 'Gevangen in een hotel'

En dus gaat de blik van de speelsters én de bondscoach op de Spelen van Parijs. Tijdens de vorige editie in Tokio (2021) deden de Oranjevrouwen voor het eerst mee aan het olympische voetbaltoernooi. Van de Donk was erbij toen Nederland in de kwartfinales via penalty's verloor van de Verenigde Staten.

Toch zorgde dat niet voor de grootste kater. "Door corona was het niet de beste ervaring. We zaten gewoon gevangen in een hotel. We hadden altijd de beamer aanstaan en daar keken we naar de sport, maar je wil het gewoon meemaken. Dus dat moet even goed worden overgedaan."