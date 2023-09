Minteh vervangt Giménez bij Feyenoord in CL-opener tegen Celtic

Feyenoord begint dinsdagavond met Yankuba Minteh in de spits aan de Champions League-wedstrijd thuis tegen Celtic. De 19-jarige Gambiaan vervangt de geschorste Santiago Giménez.

De Mexciaan is na zijn rode kaart vorig seizoen in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma (4-1-nederlaag) voor twee Europese duels geschorst. Tot ruim een week geleden leek het erop dat Ayase Ueda tegen Celtic in de punt van de Feyenoord-aanval zou staan, maar de Japanner liep tijdens de wedstrijd voor zijn land tegen Duitsland (1-4-zege) een blessure op.

Trainer Arne Slot stond daarmee voor een spitsenprobleem, dat hij lijkt te hebben ingevuld met Minteh. De dit seizoen van Newcastle United gehuurde aanvaller is op papier een buitenspeler, maar viel afgelopen zaterdag tegen sc Heerenveen (6-1-thuiszege) ook al als spits in.

In dat duel was de Gambiaan met een fraaie touch trefzeker. Ook Igor Paixão was een kandidaat om de spitspositie te bekleden, maar hij lijkt op de rechterflank te beginnen. De meest ervaren Champions League-speler van Feyenoord - Luka Ivanusec (tien CL-optredens) - begint als linksbuiten.

Verrassingen zijn er verder niet in de Rotterdamse basiself. Het middenveld wordt gevormd door Calvin Stengs, Quinten Timber en Mats Wieffer. Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman staan in de Rotterdamse achterhoede. Timon Wellenreuther verdedigt vanwege de blessure van Justin Bijlow opnieuw het doel.

Eerste Champions League-duel Feyenoord sinds 2017

Feyenoord begint tegen Celtic aan zijn eerste Champions League-wedstrijd sinds het seizoen 2017/2018. In die jaargang speelde de ploeg van toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst tegen Napoli, Manchester City en Shakthar Donetsk.

De Rotterdammers pakten slechts drie punten. Napoli werd in De Kuip met 2-1 verslagen. Schots kampioen Celtic kwam vorig seizoen ook uit in het miljoenenbal en werd in een groep met Real Madrid, RB Leipzig en Shakthar Donetsk vierde.

Feyenoord is in goede vorm, nadat het zaterdag thuis met 6-1 van Heerenveen won en daarvoor veel te sterk was voor FC Utrecht (1-5) en Almere City (6-1). In De Kuip wordt dinsdagavond om 21.00 uur afgetrapt. De Bosniër Irfan Peljto is de scheidsrechter van dienst.