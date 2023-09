Hermoso walgt van handelwijze Spaanse voetbalbond: 'Ze willen ons intimideren'

Delen via E-mail

Jennifer Hermoso begrijpt niets van de handelwijze van de Spaanse voetbalbond om speelsters te selecteren die voorlopig weigeren voor de nationale ploeg uit te komen. De veelbesproken wereldkampioene haalt in een verklaring op sociale media hard uit naar de beleidsbepalers.

Hermoso, die na de gewonnen WK-finale op de mond werd gekust door Rubiales, is ook verbijsterd over de handelwijze van de RFEF en de nieuwe bondscoach Montserrat Tomé. "Er is gezegd dat de omgeving binnen de RFEF veilig genoeg zou zijn voor mijn collega's. Maar op dezelfde persconferentie wordt gemeld dat ik niet ben opgeroepen om mij te beschermen", schrijft Hermoso.