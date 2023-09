Spaanse voetbalsters verbolgen dat zij tegen hun zin in toch zijn geselecteerd

De Spaanse voetbalsters hebben maandag verbaasd gereageerd op de oproep die zij van de Spaanse bond hebben gekregen voor de komende interlandperiode. Zij willen nog steeds niet uitkomen voor de nationale ploeg en beraden zich op juridische stappen.

De nieuwe bondscoach Montserrat Tomé selecteerde eerder op de dag speelsters die vrijdag nog in een brief weigerden voor het nationale elftal te spelen. Zij vonden het vertrek van de omstreden voorzitter Luis Rubiales en bondscoach Jorge Vilda nog niet genoeg om terug te keren.

Tomé stelde met alle internationals te hebben gesproken, maar kon niet garanderen dat iedereen zou komen. Sterspeler Alexia Putellas en María Pilar León deelden enkele uren later in een verklaring dat de Spaanse speelsters zich waarschijnlijk niet zullen melden.

"We zijn opgenomen in de selectie, terwijl we hadden gevraagd om ons erbuiten te laten. De redenen daarvoor zijn publiekelijk en zeker bij de Spaanse bond bekend", is te lezen in de verklaring. "Na de gebeurtenissen van vandaag zullen we ons op juridische stappen beraden."