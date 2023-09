Vera Pauw krijgt trap na van bankzitter: 'Ierland heeft ondanks haar WK gehaald'

Diane Caldwell heeft maandag hard uitgehaald naar oud-bondscoach Vera Pauw. Volgens de speelster van de Ierse voetbalvrouwen bereikte het land eerder dit jaar voor het eerst ooit het WK "ondanks de aanwezigheid" van Pauw.

"Ik denk niet dat het voldeed aan de standaard die op internationaal niveau verwacht wordt", zegt Caldwell over de periode van de Ierse speelsters onder Pauw, die sinds 2019 voor de Ierse bond FAI opereerde. De 35-jarige spits was voornamelijk bankzitter onder de Nederlandse.

"Ik denk dat het op allerlei vlakken beter had gekund. Dan heb ik het over onze voorbereiding op wedstrijden, de analyse van de tegenstander, de tactiek en het wisselbeleid. Ik denk dat we het WK hebben gehaald ondanks de aanwezigheid van Pauw."

De zestigjarige Pauw gidste Ierland voor het eerst in de geschiedenis naar het WK. Op dat eindtoernooi werd het land afgelopen zomer in de groepsfase uitgeschakeld na nederlagen tegen Australië en Canada. Het aflopende contract van Pauw werd vervolgens door de FAI niet verlengd, hoewel er volgens de Nederlandse eerder wél was afgesproken met elkaar door te gaan.

Pauw zou volgens Britse media een moeizame relatie met haar speelsters hebben gehad. Dat resulteerde er onder meer in dat de Nederlandse het op het WK aan de stok kreeg met onder anderen speelster Katie McCabe. De aanvoerder drong tijdens een wedstrijd aan op wissels, maar Pauw weigerde dat.

McCabe is Pauw dankbaar McCabe zei maandag op een persconferentie dat de frictie tussen haar en Pauw uit de lucht is. "Ik ben haar eeuwig dankbaar voor haar prestaties voor het Ierse voetbal. We hebben samen geschiedenis geschreven. Haar vertrek was niet het besluit van de speelsters, maar van de FAI. Ik wens haar het beste."

Diane Caldwell (links) in gesprek met Vera Pauw. Foto: Getty Images

'De kritiek was aan dovemansoren gericht'

Caldwell stelt dat de speelsters de afgelopen jaren meermaals bij de voormalig bondscoach van de Oranjevrouwen hebben aangeklopt in de hoop dat er iets zou veranderen. "We hebben haar vaak benaderd over het professionaliseren van vele aspecten, maar het was moeilijk om verandering te bewerkstelligen. De kritiek was aan dovemansoren gericht", zegt Caldwell.

Dat Pauw nu weg is en de Ierse voetbalbond met Eileen Gleeson op interimbasis een vervanger heeft gevonden, is voor Caldwell goed nieuws. "Ik ben erg blij dat er verandering is, het geeft ons allemaal hoop. Aan de professionaliteit is meteen te merken dat er een nieuwe coach is."