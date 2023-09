Esmee Brugts (20) had de Europese topclubs afgelopen zomer voor het uitkiezen na haar uitstekende WK met Oranje. Ze maakte een droomtransfer naar FC Barcelona, maar blijft met beide benen op de grond. "Ik ben nog maar een jonkie."

Als klein meisje rende Brugts steevast in een Barça-shirtje van Ronaldinho rond op de voetbalvelden van het Zuid-Hollandse Heinenoord. In de jaren die volgden, breidde ze haar collectie uit met de shirts van David Villa, Lionel Messi en Neymar.

Nooit had ze gedacht haar eigen naam op het paars-blauwe shirt te zien. Tot afgelopen zomer. Na een sterk seizoen bij PSV groeide ze bij het Nederlands elftal uit tot een van de uitblinkers op het WK. Dat bleef niet onopgemerkt.

Manchester United, Chelsea en Manchester City klopten bij haar aan, maar Brugts wimpelde de Engelse topclubs meteen af toen er interesse kwam van FC Barcelona. "Het is mijn droomclub", zegt Brugts na een training van Oranje tegen de toegestroomde pers in Zeist.

De Zuid-Hollandse twijfelde geen moment toen ze haar handtekening zette onder een contract bij de Catalaanse club tot de zomer van 2027. "Ik wilde dit altijd, maar ik had geen idee of het mogelijk was. Ik kan nog niet geloven dat het gelukt is. Het is echt te gek."

Esmee Brugts maakte afgelopen zaterdag haar officiële debuut voor FC Barcelona. Foto: Getty Images

Zwaardere trainingen dan bij PSV

Een ruime week na thuiskomst van het WK begon voor Brugts bij Barcelona alweer de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En dat gaat er heel anders aan toe dan bij PSV, waar Brugts van 2020 tot 2023 speelde.

Bij de Eindhovenaren had ze soms twee keer in de week krachttraining, bij Barcelona komt dat gerust acht keer in de week voor. "Het is intensief, maar ook iets waar je lichaam aan moet wennen. Daar moet ik mezelf ook de tijd voor gunnen."

Die zware trainingen zijn er niet voor niks. Vorig seizoen speelde FC Barcelona liefst 48 wedstrijden, met de gewonnen Champions League-finale als absoluut hoogtepunt. Maar niet alleen op het veld, ook naast het veld zijn er genoeg veranderingen voor Brugts.

Een ander klimaat, geen Hollandse kost meer en een andere taal. "Ik versta niks", zegt Brugts lachend. "Ik was een beetje bezig via zo'n app, maar toch is in het echt praten heel anders. En als ze Catalaans praten, dan snap ik het helemaal niet meer."

Esmee Brugts op de training van het Nederlands elftal in aanloop naar de Nations League-wedstrijden. Foto: ANP

'Niet gehaald voor de bank'

Ook al heeft Brugts over de hele wereld de harten van voetballiefhebbers veroverd, zelf blijft ze nuchter. "Ik ben nog een jonkie en zal me ook bij Barcelona moeten laten zien. Hopelijk kan ik dan speelminuten maken, maar dat gaat nog even wat tijd kosten."

Brugts maakte afgelopen zaterdag haar competitiedebuut tegen Madrid CFF (2-0-winst). De Nederlandse kwam vijf minuten voor tijd binnen de lijnen. Maar daar zal verandering in komen. "Ik ben niet gehaald om op de bank te zitten natuurlijk."

Ze zal haar plekje moeten veroveren tussen grote namen als Alexia Putellas en Keira Walsh. "Ik geniet ervan dat ik tussen zulke spelers mag staan. Dat ik op de training tussen de beste spelers van de wereld sta, daar word je heel veel beter van. Ik wil alles in me opnemen en leren."

Esmee Brugts werd twee weken geleden bij de Eredivisie Awards verkozen tot talent van het jaar. Foto: Pro Shots

Positie nog een vraagteken

Brugts was gewend als linksbuiten te fungeren, maar vorig jaar kreeg ze onder bondscoach Andries Jonker een plek als aanvallende vleugelverdediger. Voor welke positie ze naar Barça is gekomen, weet ze zelf nog niet precies.

"Ik ben nog zoekende naar mijn positie. Bij Oranje weet ik het ongeveer, maar bij Barça weet ik het nog niet. Ik kan op veel plekken spelen, maar wat nou de beste is, hoop ik nog te ontdekken."