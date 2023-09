FC Groningen speelt chagrijn weg met ruime zege, Jong AZ verslaat Jong Ajax

Delen via E-mail

FC Groningen heeft zich maandag op fraaie wijze hersteld van de domper van afgelopen vrijdag. Drie dagen na het verlies tegen ADO Den Haag werd er met 4-0 gewonnen van Jong PSV. In Alkmaar won Jong AZ in een vermakelijk duel met 5-2 van Jong Ajax.

Drie dagen geleden was de onvrede na de 0-1-nederlaag tegen ADO duidelijk hoorbaar in de Euroborg. De ploeg van trainer Dick Lukkien bleef na vijf duels op slechts zeven punten staan. Dat was allesbehalve het puntenaantal dat strookt met de ambitie om direct terug te keren naar de Eredivisie.