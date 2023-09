Celtic-coach prijst Slot en Feyenoord richting CL-duel: 'Knap hoe ze Ajax uitdagen'

Celtic-trainer Brendan Rodgers is richting de Champions League-clash van dinsdag in De Kuip lovend over Feyenoord. Volgens de Noord-Ier is het knap hoe trainer Arne Slot er met de Rotterdammers in slaagt Ajax uit te dagen.

"Feyenoord is een sterk team. Het is een ploeg die makkelijk scoort en eenvoudig voetbalt. Slot doet het heel goed sinds hij is aangesteld. Hij heeft het team veranderd en het is knap hoe hij er met Feyenoord in slaagt om Ajax uit te dagen", zei Rodgers op de persconferentie voorafgaand aan het duel van dinsdag.

Feyenoord maakte vorig seizoen een einde aan een reeks van drie seizoenen waarin Ajax landskampioen werd. Door het veroveren van de landtitel is de Champions League-hymne dinsdag voor het eerst sinds 2017 weer te horen in De Kuip.

In dat stadion vertelde Rodgers blij te zijn met de Champions League loting, waarbij Celtic aan Feyenoord, Atlético Madrid en Lazio werd gekoppeld. Rodgers refereerde daarbij aan de Europacup I-finale in 1970, waarin Feyenoord en Celtic (2-1-zege voor Feyenoord) al tegenover elkaar stonden.

"We spelen tegen teams met een enorme geschiedenis. Natuurlijk is Feyenoord-Celtic een wedstrijd met een grote historie, dankzij de finale in 1970. We zijn blij om tegen zo'n goed team te spelen en zijn klaar voor zo'n uitdaging", aldus Rodgers, die met Celtic eerste staat in de Schotse competitie.

Wim Jansen als trainer van Celtic. Foto: Getty Images

'Wim Jansen zal voor altijd vereerd worden'

Als het gaat over dwarsverbanden tussen Feyenoord en Celtic, dan valt al snel de naam van Wim Jansen. Het Feyenoord-icoon pakte in het seizoen 1997/1998 de dubbel met 'The Hoops'.

"Hij was een ongelooflijke trainer voor Celtic, maar hij was vooral voor Feyenoord en het Nederlandse team een historische speler. Ik ben me ervan bewust wat hij voor Celtic heeft betekend. Hij zal voor altijd vereerd worden door de Celtic-familie."

In De Kuip wordt dinsdag om 21.00 uur afgetrapt. De wedstrijd staat onder leiding van de Bosnische scheidsrechter Irfan Peljto.