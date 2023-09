Oranje richt pijlen na WK op Nations League: 'Vrolijke eersteschooldagstemming'

Een maand geleden verloor Nederland in de kwartfinale van het WK van latere wereldkampioen Spanje. Deze week staat er met de Nations League alweer een nieuw toernooi voor de deur. "Iedereen is blij om elkaar weer te zien."

Zodra de Oranjeselectie maandag de eerste passen op het trainingsveld van Zeist zet, begint het keihard te regenen. Ook al druipt iedereen een dik uur later het veld af, de sfeer is er niet minder om.

"Dat is altijd hetzelfde. Het is een vrolijke eersteschooldagstemming", zegt bondscoach Andries Jonker na afloop van de training klappertandend. "Iedereen is blij om elkaar weer te zien. Dat is ook wel logisch, gezien de manier waarop we hebben gewerkt."

Ruim een maand geleden strandde Oranje in de kwartfinales van het WK na een zinderend gevecht met latere wereldkampioen Spanje (2-1 na verlenging). Met trots en opgeheven hoofd ging de selectie naar huis, maar veel tijd voor napraten was er niet.

Bondscoach Andries Jonker trainde zijn ploeg voor het eerst sinds het WK van afgelopen zomer. Foto: ANP

'Kunnen niet in het WK blijven hangen'

"We hebben geen gelegenheid gehad om het WK af te sluiten. Dat moesten we vandaag wel doen", zegt Jonker. En dus werd er gedurende de dag veel gesproken over het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland en deelde Jonker met zijn groep de plus- en pijnpunten.

"Vanavond kijken we nog een keer naar de beelden. Daar nemen we stukjes van mee. Maar we moeten er vandaag een punt achter zetten, we kunnen niet bij het WK blijven hangen. Vanaf morgen gaat het vizier op België."

Vrijdag neemt Oranje het in de Nations League op tegen België. Dinsdag volgt een ontmoeting met het Engeland van Sarina Wiegman. Ook Schotland zit in de groep bij Nederland. Alleen de eerste plek in de poule geeft toegang tot de finaleronde in februari.

Keepers Van Domselaar en Kop niet fit om te trainen Eerste keeper Daphne van Domselaar en tweede keuze Lize Kop ontbraken maandag op de groepstraining. Beide speelsters zijn niet fit genoeg en missen mogelijk ook de training van dinsdag. Voorlopig trainen Barbara Lorsheijd (ADO Den Haag) en Daniëlle de Jong (FC Twente en Jong Oranje) mee. Het is nog onbekend of Van Domselaar en Kop hersteld zijn voor het duel met België.