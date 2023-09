Van Bommel lovend over oude club FC Barcelona én Xavi: 'Ze kunnen de CL winnen'

Mark van Bommel rekent met Royal Antwerp FC op een zware uitwedstrijd tegen zijn oude club FC Barcelona dinsdagavond in de Champions League. De 46-jarige trainer geeft hoog op van het elftal van voormalig teamgenoot Xavi.

"Het is geweldig om Xavi weer te zien", zei Van Bommel op de persconferentie voorafgaand aan het duel van dinsdagavond. De Nederlandse voormalig topmiddenvelder speelde in het seizoen 2005/2006 bij de Catalaanse grootmacht samen met de huidige trainer van FC Barcelona.

Dankzij zijn tijd in Barcelona weet Van Bommel als geen ander hoe moeilijk het dinsdag voor Antwerp wordt om te stunten in het Olympisch Stadion Lluís Companys. Dat de Catalanen in 2015 voor het laatst 'de cup met de grote oren' wonnen en vorig seizoen al in de groepsfase werden uitgeschakeld, doet daar volgens Van Bommel niets aan af.

"De voorbije jaren mogen dan wat minder geweest zijn voor de club, maar dat had zijn redenen. Het zal voor ons erg moeilijk zijn om hier te winnen", zei Van Bommel. "Je ziet ook de hand van Xavi in de manier waarop de ploeg speelt. Barcelona speelt technisch en dominant. Zo is het altijd geweest."

'Dit FC Barcelona kan de CL winnen'

Zondag maakte de ploeg van Xavi nog indruk thuis tegen Real Betis (5-0-overwinning). Bij Antwerp heeft men dat duel logischerwijs ook nauw gevolgd. "Maar geïntimideerd door die zege ben ik niet. Vorig seizoen hebben ze ook al laten zien wat ze kunnen. Dit FC Barcelona kan de Champions League winnen."

Antwerp, dat in 1957 voor het laatst op het hoogste Europese clubniveau speelde, gaat desondanks voor een stunt. De Belgische kampioen weigert massaal te verdedigen.

Van Bommel: "We gaan voetballen op onze manier. Er gaan heus wel momenten in de wedstrijd komen dat het kan, maar dan zal de technische uitvoering top moeten zijn. De bus parkeren is geen optie."