Drukke week voor Gözübüyük: na Europees duel wacht De Klassieker in ArenA

De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangesteld als scheidsrechter voor De Klassieker van zondag tussen Feyenoord en Ajax. Het wordt de derde keer dat hij een duel tussen de twee rivalen leidt.

Gözübüyük had vorig seizoen ook al de leiding over De Klassieker. Toen leidde hij het duel in De Kuip (1-1). In 2019 floot de scheidsrechter voor het eerst een wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. De Amsterdammers wonnen toen in eigen huis met 4-0.