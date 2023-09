Paris Saint-Germain casht weer in Midden-Oosten dankzij transfer Draxler

Julian Draxler heeft maandag zijn overstap naar het Qatarese Al Ahli afgerond. De 29-jarige Duitser komt voor naar verluidt 20 miljoen euro over van Paris Saint-Germain, dat deze zomer al flink verdiende aan clubs uit het Midden-Oosten.

Paris Saint-Germain betaalde in de zomer van 2017 nog 36 miljoen euro voor Draxler, die bij VfL Wolfsburg en daarvoor bij Schalke 04 als een groot talent gold. In het Parc des Princes kon hij zijn potentie nooit waarmaken. In zes seizoenen kwam de middenvelder, die in 2014 wereldkampioen werd met Duitsland, tot 198 wedstrijden en 26 doelpunten.