Guardiola vindt CL-winst City niet speciaal: 'Meer clubs hebben de prijs gewonnen'

Josep Guardiola vindt dat Manchester City "niets speciaals" heeft gedaan door vorig seizoen de Champions League te winnen. Dat zei de Spanjaard in aanloop naar de eerste groepswedstrijd in het miljoenenbal, dinsdag tegen Rode Ster.

"Voor Manchester City was het een ongelooflijk succes om afgelopen seizoen de Champions League voor de eerste keer te winnen, maar er zijn heel veel clubs die het toernooi één keer hebben gewonnen. Dus in dat perspectief hebben we niets speciaals gedaan", vertelde Guardiola op de persconferentie voorafgaand aan het duel.

'The Citizens' wonnen in juni in Istanboel 'de cup met de grote oren', via een overwinning op Internazionale (1-0) in de finale. Daarmee vervulde City eindelijk zijn langgekoesterde wens. Sinds de steenrijke Qatarese sjeik Mansour Bin Zayed Al Nahyan de club in 2008 kocht, strandden jaar-in-jaar-uit pogingen om de Champions League te winnen. Wel stond City in 2021 in de finale.

"De eerste keer de Champions League winnen is het moeilijkst", zei Guardiola op de persconferentie. Mede vanwege de eindzege van vorig seizoen geldt de regerend Engels kampioen dit jaar opnieuw als één van de favorieten. Guardiola wilde richting het groepsduel met Rode Ster nog niet zover vooruitkijken.

"Aan de finale moet je pas gaan denken als je de kwartfinales of de halve finales hebt bereikt. Dat duurt nog even. Dinsdag is de eerste stap. We gaan proberen de eerste drie punten te pakken. Het is voor de spelers belangrijk dat ze zich niet te ontspannen voelen", zei Guardiola, die in het duel met Rode ster niet kan beschikken over Jack Grealish, John Stones en Mateo Kovacic.

Zonder het trio begon de negenvoudig kampioen al flitsend aan het Premier League-seizoen. De eerste vijf wedstrijden werden gewonnen. Afgelopen weekend won City bij West Ham United (1-3). De ploeg van Guardiola begint dinsdag om 21.00 uur aan het duel met Rode Ster. De komende weken volgen in de groepsfase van de Champions League ook confrontaties met RB Leipzig en Young Boys.