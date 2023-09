Xavi kijkt uit naar weerzien met Van Bommel: 'Ik speelde graag met hem'

Xavi stond in de WK-finale van 2010 tegenover Mark van Bommel, maar was ook een seizoen zijn ploeggenoot bij FC Barcelona. Dinsdag komen ze elkaar weer tegen, dan als trainers van FC Barcelona en Royal Antwerp.

"Ik speelde graag met hem en bewaar mooie herinneringen aan mijn tijd met Mark als ploeggenoot, maar ook als tegenstander. Hij was een heel sterke speler, fysiek aanwezig en vastberaden", zei Xavi maandag op een persconferentie over Van Bommel.

Xavi en Van Bommel treffen elkaar dinsdag in Catalonië, waar ze in 2005/2006 de landstitel en de Champions League-winst vierden. In de jaren daarna troffen ze elkaar in de Champions League en in interlands nog geregeld, maar dan als tegenstander.

Ook als trainer is Xavi enthousiast over Van Bommel. "Hij is niet voor niets direct kampioen van België geworden. Zijn elftal is een uitstekende mix van talenten en het gevaar komt vooral van de buitenspelers."

Mark van Bommel in duel met Xavi tijdens FC Barcelona-Bayern München. Foto: Getty Images

'Willen minimaal groepsfase overleven'

Voor FC Barcelona is het duel met Antwerp de start van een nieuw Champions League-avontuur. De vorige twee edities ging het al in de groepsfase mis. Beide seizoenen werd Barça derde en moest het naar de Europa League.

Vorig jaar zat FC Barcelona in een zware poule met de uiteindelijke finalist Internazionale, Bayern München en Viktoria Plzen. "We hadden toen geen geluk met de loting", zei Xavi. "Ons spel was goed, maar het resultaat volgde niet."

"Nu hebben we ons versterkt en hebben we een selectie om competitief te zijn in Europa", vervolgde Xavi. "We willen minimaal de groepsfase overleven. Daarna moeten we per wedstrijd zien wat mogelijk is voor ons."