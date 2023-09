Bondscoach Spanje verrast: 15 wereldkampioenen bij selectie, Hermoso ontbreekt

De nieuwe bondscoach van het Spaanse vrouwenelftal heeft maandag haar eerste selectie bekendgemaakt. Montserrat Tomé verraste met het selecteren van vijftien wereldkampioenen, die eerder weigerden in actie te komen. Daarnaast laat ze Jennifer Hermoso uit bescherming buiten de selectie.

Een groep van 39 speelsters, onder wie grotendeels WK-gangers, eiste afgelopen vrijdag nog verdere veranderingen bij de Spaanse voetbalbond. Het vertrek van de omstreden voorzitter Luis Rubiales en bondscoach Jorge Vilda was volgens hen nog niet genoeg om terug te keren bij het nationale team.

Desondanks zit een aantal speelsters die vrijdag de brief ondertekenden alsnog bij de selectie van Tomé, die op het WK de assistent van Vilda was. Op de spelerslijst van de nieuwe bondscoach staat onder meer de naam van sterspeelster Alexia Putellas.

Hoewel de staking van de speelsters nog niet officieel beëindigd is, verwacht Tomé dat iedereen die ze heeft opgeroepen zich ook meldt. "Ik heb met ze gesproken, maar de inhoud blijft tussen ons", zei ze. "Ik heb alle vertrouwen in de speelsters."

Ook de namen van María Pilar León en Patricia Guijarro staan opvallend genoeg op de lijst. Zij zagen vanwege de situatie bij de bond zelfs af van WK-deelname. "Er breekt een nieuwe fase aan", zei Tomé over het tweetal. "We beginnen op nul en willen deze spelers er nu heel graag bij hebben."

Spanje staat voor twee interlands Ruim een maand na de triomf op het WK speelt Spanje vrijdag de eerste interland in de Nations League tegen Zweden. Vier dagen later speelt de ploeg van de nieuwe bondscoach Montserrat Tomé de eerste thuiswedstrijd tegen Zwitserland.

Hermoso ontbreekt 'uit bescherming'

De veelbesproken Hermoso is niet geselecteerd. De Spaanse werd na afloop van de gewonnen WK-finale tegen Engeland door Rubiales op de mond gekust. Ze gaf aan dat dat niet met haar instemming was gebeurd, al beweerde de voorzitter van wel.

"We luisteren goed naar Jennifer en alle speelsters", zei Tomé. "Dat is de enige manier. En we geloven op dit moment dat we haar het beste in bescherming nemen door haar buiten de selectie te laten. Ik werk al vijf jaar met Jennifer. Dat zijn we als professionals overeengekomen."

Vlak voor de bekendmaking van de selectie van Tomé schreef de Spaanse voetbalbond nog in een verklaring dat de speelsters op een omslag kunnen rekenen. "We garanderen een veilige werkomgeving voor de speelsters", schreef de RFEF in de verklaring.

"We zien de noodzaak om structurele veranderingen door te voeren en daar hebben we afgelopen dagen al stappen in gezet. Het is duidelijk dat de bond, de samenleving en de speelsters hetzelfde doel voor ogen hebben: er moet verandering plaatsvinden."