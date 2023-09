Quinten Timber kreeg appje van broer Jurriën richting CL-debuut: 'Voelt bijzonder'

Quinten Timber krijgt kippenvel bij het idee dat hij dinsdagavond debuteert in de Champions League. Dan speelt Feyenoord thuis tegen Celtic. Broer en Arsenal-speler Jurriën heeft de middenvelder al verteld over het "aparte gevoel" dat spelen in het miljoenenbal geeft.

"Net stond ik buiten het stadion en toen voelde het al bijzonder. En nu ik hier (bij de persconferentie, red.) zit ook. Het geeft een apart gevoel. Jurriën heeft me dat al vaker gezegd. Toevallig appte hij me net nog dat het een mooie week gaat worden. Dat was een leuk berichtje", zei Timber op de persconferentie voor het duel met met Celtic.

De middenvelder begint tegen de Schotse kampioen waarschijnlijk in de basis van de Rotterdammers, evenals linksback Quilindschy Hartman. De twee, die ooit samen in de jeugd van Feyenoord speelden, hadden het er zaterdag al over na afloop van de gemakkelijke thuiszege op sc Heerenveen (6-1).

"We reden samen terug en zeiden: dinsdag staan we in de Champions League", vertelt Timber. "We hebben allebei een andere route gevolgd. Zeker hij heeft het lastig gehad. Maar nu staan we hier toch maar mooi samen en gaan we in de Champions League spelen. Ik krijg er kippenvel van terwijl ik het zeg."

Slechts drie spelers van Feyenoord - Luka Ivanusec, Bart Nieuwkoop en Timon Wellenreuther - hebben ervaring in het miljoenenbal. Met die onervarenheid is men bij Feyenoord niet echt bezig. "Het is iets waar we geen controle over hebben. Het gaat pittig worden tegen Celtic. Maar we spelen in De Kuip, dus we willen vol gas gaan."

CL-speelschema Feyenoord in groep E Dinsdag 19 september 21.00 uur: Feyenoord-Celtic

Woensdag 4 oktober 18.45 uur: Atlético Madrid-Feyenoord

Woensdag 25 oktober 18.45 uur: Feyenoord-Lazio

Dinsdag 7 november 21.00 uur: Lazio-Feyenoord

Dinsdag 28 november 21.00 uur: Feyenoord-Atlético Madrid

Woensdag 13 december 21.00 uur: Celtic-Feyenoord

'Dit zijn mijn beste duels als voetballer'

Timber begon het seizoen achter de van FC Twente overgekomen Ramiz Zerrouki, maar inmiddels heeft hij zijn plek op het Rotterdamse middenveld veroverd. De Utrechter oogt in topvorm en krijgt lovende kritieken. "Ik denk dat de laatste wedstrijden mijn beste duels als voetballer zijn", zegt Timber.

Hij speelt dit seizoen op de positie die Orkun Kökçü - inmiddels vertrokken naar Benfica - vorig jaar bekleedde. "Daardoor is het aanvallend wel anders. Ik moet beslissend proberen te zijn in mijn dribbels. Ik speel nu met Mats (Wieffer, red.), die kan ook aanvallen en verdedigen. Daar moeten we nog een bepaalde balans in vinden."