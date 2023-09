Slot ziet Feyenoord niet als favoriet in CL-duel: 'Celtic is van gelijkwaardig niveau'

Arne Slot ziet Feyenoord niet als favoriet in de Champions League-wedstrijd tegen Celtic. De trainer is al weken lovend over het spel van de Rotterdammers, maar hij weet niet of zijn ploeg dinsdag ook zo goed kan spelen tegen de Schotten.

"Het is een feit dat we de laatste wedstrijden goed waren", zei Slot maandag op een persconferentie in De Kuip. "Maar dat was tegen ploegen met minder kwaliteit. Nu treffen wel een ploeg van gelijkwaardig niveau."

"Dat zorgt voor een nieuwe uitdaging", vervolgde Slot. "Kunnen we weer winnen? En kunnen we weer het voetbal spelen van de afgelopen wedstrijden?"

Feyenoord won zaterdag thuis met 6-1 van Heerenveen en was daarvoor veel te sterk voor FC Utrecht (1-5) en Almere City (6-1). "Het is duidelijk dat we veel makkelijker winnen dan vorig jaar. Dat is fijn."

Tegen Celtic draait het vooral om winnen en niet om een grote uitslag. Al maakte PSV vorige maand indruk door de andere Schotse topclub (Rangers FC) met 5-1 te verslaan. "Maar Celtic is de afgelopen tien jaar negen keer kampioen geworden", benadrukte Slot. "De laatste jaren presteerden ze beter dan Rangers. En dus moet je ze ook anders inschatten. Celtic speelt gestructureerd voetbal, met een snelle voorhoede."

CL-speelschema Feyenoord in groep E Dinsdag 19 september 21.00 uur: Feyenoord-Celtic

Woensdag 4 oktober 18.45 uur: Atlético Madrid-Feyenoord

Woensdag 25 oktober 18.45 uur: Feyenoord-Lazio

Dinsdag 7 november 21.00 uur: Lazio-Feyenoord

Dinsdag 28 november 21.00 uur: Feyenoord-Atlético Madrid

Woensdag 13 december 21.00 uur: Celtic-Feyenoord

'Moeten bijna elke thuiswedstrijd winnen'

In een groep met verder Atlético Madrid en Lazio lijkt een zege op Celtic noodzakelijk voor Feyenoord om een goede kans te maken om voor het eerst sinds het seizoen 1999/2000 te overwinteren in de Champions League.

"Als we door willen komen, moeten we bijna elke thuiswedstrijd winnen", stelde Slot. "En dat wordt niet makkelijk, ook tegen Celtic niet. Celtic is met ons de enige kampioen in deze groep. Ik weet hoe moeilijk het is om kampioen te worden. Daar heb ik heel veel respect voor."

Het duel met Celtic wordt het debuut van Slot in de Champions League, al zorgt dat nog niet voor een bijzonder gevoel. "Misschien komt dat als ik morgen naar het stadion rijd. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat de sfeer in De Kuip anders zal zijn dan tijdens de avonden in de Conference League en Europa League. Dat kun je bijna niet overtreffen. Maar de hymne is wel anders."

Feyenoord-Celtic begint dinsdag om 21.00 uur in De Kuip en staat onder leiding van de Bosnische scheidsrechter Irfan Peljto. Ook bij Lazio-Atlético Madrid is de aftrap om 21.00 uur.