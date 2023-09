Ook oud-international Ballack wil 'uitzonderlijke' Van Gaal als coach Duitsland

Michael Ballack pleit voor Louis van Gaal als nieuwe bondscoach van de nationale ploeg van Duitsland. De oud-international ziet in de 72-jarige Nederlander de beste kandidaat.

"Je moet gaan voor de beste optie. Ik zou een ervaren man kiezen en Van Gaal is een uitzonderlijke trainer", zegt 98-voudig international Ballack tegen Kicker . "Hij is zeker geen makkelijk persoon, maar dat geeft niets."

Ballack denkt dat de nationale ploeg een andere aanpak nodig heeft dan die ten tijde van Joachim Löw en Flick. "Hij is een persoon met respect, heeft alles meegemaakt en kent het complete repertoire van het coachen. We zullen er alleen aan moeten wennen dat hij geen Duits paspoort heeft."

Van Gaal zei eerder tegen Sky Deutschland dat hij openstaat voor de klus bij Duitsland. "Ik voel me vereerd dat ik genoemd word als mogelijke trainer. Er is namelijk nog nooit een buitenlander aangesteld als bondscoach van de Duitse ploeg."

Oud-internationals Bastian Schweinsteiger en Philipp Lahm spraken eerder al hun voorkeur uit voor Van Gaal. "Hij is een sterke persoonlijkheid met veel ervaring in het internationale topvoetbal", zei Lahm, die bij Bayern München samenwerkte met de Nederlander. De oud-verdediger is toernooidirecteur van het EK van volgend jaar in Duitsland.