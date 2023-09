Real Madrid draait achterstand om en blijft zonder puntenverlies aan kop

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Real Madrid heeft ook het vijfde La Liga-duel van het seizoen gewonnen. De ploeg van coach Carlo Ancelotti draaide zondag een achterstand om tegen Real Sociedad: 2-1.

Real Madrid begon matig aan de wedstrijd in Estadio Santiago Bernabéu en kwam al na vijf minuten op achterstand. Ander Barrenetxea benutte de rebound nadat Kepa Arrizabalaga een eerste inzet van de aanvaller nog had gekeerd.

Joselu bezorgde de Madrilenen een kwartier later de voorsprong. De aanvaller kopte knap raak uit een afgemeten voorzet van Fran García.

Dankzij de overwinning blijft Real Madrid koploper in La Liga. De voorsprong op nummer twee FC Barcelona, dat zaterdag uithaalde tegen Real Betis (5-0), bedraagt twee punten. Real Sociedad is in de middenmoot terug te vinden.