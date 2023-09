Ajax beleeft slechtste seizoensstart in 59 jaar: 'Vreselijk dat we hier staan'

De pijnlijke 3-1-nederlaag bij FC Twente van zondag was de volgende domper voor het dolende Ajax, dat bezig is aan de slechtste seizoensstart in 59 jaar. En dan wacht ook nog een loodzware week. "Tijd hebben we eigenlijk niet."

Hopeloos voelde trainer Maurice Steijn zich zondag niet na de vierde wedstrijd (van de zes) die onder zijn leiding niet werd gewonnen. "Ik denk zeker dat we als staf van dit elftal muziek kunnen maken. Maar we zullen echt snel resultaat moeten halen", zei Steijn na afloop van het duel met FC Twente op de persconferentie.

Het is een understatement gezien de positie waarin Ajax op dit moment verkeert. De Amsterdammers hebben van de vier competitieduels er één gewonnen en staan met slechts vijf punten op de twaalfde plek in de Eredivisie. Alleen in het seizoen 1964/1965 begon Ajax zó zwak aan de competitie (toen met vier punten uit de eerste vier duels).

Die statistieken alleen al maken dat het alle hens aan dek is in de Johan Cruijff ArenA. Maar de manier waarop het puntenverlies de laatste weken tot stand komt, zorgt in Amsterdam misschien nog wel voor meer hoofdbrekens. Want het is niet zo dat Ajax ongelukkig punten verspeelt. De ploeg van Steijn oogt als los zand en als een ploeg zonder idee.

Enerzijds verklaarbaar, aangezien Ajax deze zomer veel mutaties kende. Er vertrokken zestien spelers, onder wie spelers als Jurriën Timber en Mohamed Kudus. De twaalf spelers die werden aangetrokken hebben nog amper met elkaar kunnen trainen, mede doordat er voorafgaand aan het competitieduel met FC Twente een interlandperiode op de kalender stond.

Eerste zes wedstrijden Ajax dit seizoen: Eredivisie: Ajax-Heracles 4-1

Eredivisie: Excelsior-Ajax 2-2

Play-offs Europa League: Ludogorets-Ajax 1-4

Play-offs Europa League: Ajax-Ludogorets 0-1

Eredivisie: Fortuna Sittard-Ajax 0-0

Eredivisie: FC Twente-Ajax 3-1

'We geven meer kansen weg dan we zelf creëren'

Dat automatismen bij Ajax daardoor nog ontbreken, noemde Steijn na het duel met FC Twente dan ook "logisch". Anderzijds wordt Ajax ook al weken te simpel afgetroefd, zo ziet onder anderen aanvoerder Steven Bergwijn. Die zei na afloop van het duel met FC Twente dat Ajax "met het hart" moet spelen en noemde het optreden van Ajax "schandalig".

Steijn sprak na afloop van het duel in De Grolsch Veste woorden van gelijke strekking. "Ik schaam me ervoor dat we ons zo door FC Twente hebben laten aftroeven. We waren niet scherp, alle tweede ballen waren voor hen. Dat ligt aan de bereidheid. Ik kan niet verklaren dat dat er te weinig was."

Veelzeggend was daarnaast de manier waarop Ajax verdedigde. FC Twente kwam er - net als Fortuna en Excelsior in de twee wedstrijden ervoor - eenvoudig doorheen en produceerde alleen voor rust dertien schoten. De Amsterdammers, die in vier competitieduels al zes tegentreffers kregen, kwamen al snel met 2-0 achter en gaven zo de wedstrijd direct uit handen.

Niet voor het eerst verdedigde Ajax "naïef", zoals Steijn het na afloop noemde. Veelzeggend: meerdere FC Twente-spelers vertelden na afloop dat ze zich hadden verbaasd over de enorme ruimtes die er in de Amsterdamse defensie lagen.

Steijn begreep er ook weinig van. "We hebben voor het duel laten zien waar FC Twente gevaarlijk in kon zijn. Maar als je niet gewoon je man oppakt en niet coacht, waar moet je dan beginnen? Ik kan spelers moeilijk om de dertig seconden bij me roepen."

Ook doelman Jay Gorter zag dat het voor zijn neus niet goed stond. "Het loopt allemaal nog niet lekker. We geven veel kansen weg, meer dan we zelf creëren. Het is mijn job om ballen tegen te houden, maar het is niet ideaal als we zoveel kansen tegen krijgen. Daar moeten we aan werken, maar tijd hebben we eigenlijk niet", zei Gorter.

Aanwinsten Ajax zomer 2023/2024 Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)

Georges Mikautadze (FC Metz)

Carlos Forbs (Manchester City)

Gaston Ávila (Royal Antwerp FC)

Chuba Akpom (Middlesbrough)

Borna Sosa (VfB Stuttgart)

Benjamin Tahirovic (AS Roma)

Sivert Mannsverk (Molde FK)

Diant Ramaj (Eintracht Frankfurt)

Anton Gaaei (Viborg FF)

Jakov Medic (St. Pauli)

Branco van den Boomen (Toulouse, transfervrij)

Nederlaag zet de boel nog meer op scherp

Al met al beleefde Ajax een rampmiddag in Enschede. Het aanknopingspunt? Misschien het doelpunt van Brian Brobbey, die een moeilijke periode achter de rug heeft. Maar verder lijkt er voor Ajax weinig te zijn om zich aan vast te houden.

Ondertussen zweeft op de achtergrond nog altijd de onenigheid tussen Steijn en technisch directeur Sven Mislintat. Steijn zei twee weken eerder dat het "afwachten" is of de aanwinsten van Mislintat goed genoeg zouden zijn. Vrijdag nuanceerde de Hagenaar dat, maar de nederlaag tegen FC Twente zal de boel in Amsterdam hoe dan ook nog wat meer op scherp hebben gezet.

En dat richting een week waarin het buigen of barsten lijkt voor Ajax. Voor overwintering in de Europa League is het duel met Olympique Marseille van donderdag van groot belang. Drie dagen later wacht De Klassieker thuis tegen Feyenoord, een ploeg die juist draait als een tierelier.