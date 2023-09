Atalanta verliest ondanks hoofdrol Koopmeiners en De Roon, AS Roma haalt uit

Delen via E-mail

Een doelpunt van Teun Koopmeiners en twee assists van Marten de Roon zijn zondag niets waard gebleken voor Atalanta, dat met 3-2 verloor bij Fiorentina. AS Roma haalde mede dankzij het eerste doelpunt van Romelu Lukaku uit tegen Empoli: 7-0.

Koopmeiners opende namens Atalanta in de eerste helft de score in Florence. Hij werd aangespeeld door landgenoot De Roon en schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied raak en maakte zijn eerste goal van het seizoen.

Desondanks was het bij rust 2-1 voor Fiorentina door goals van Giacomo Bonaventura en Lucas Martínez Quarta. Na de fraaie gelijkmaker van Ademola Lookman - opnieuw gaf De Roon de assist - zorgde Christian Kouamé voor de beslissende 3-2 namens de thuisploeg.

Atalanta is met wisselende resultaten aan het Serie A-seizoen begonnen. Tegenover zeges op Sassuolo (0-2) en Monza (3-0) staan nederlagen tegen Frosinone (2-1) en Fiorentina.

Bij AS Roma-Empoli was het bij rust al 3-0. De 7-0-zege kwam tot stand door doelpunten van Paulo Dybala (twee), Renato Sanches, Bryan Cristante, Gianluca Mancini, een eigen goal van Alberto Grassi én de eerste treffer in Romeinse dienst van Lukaku.