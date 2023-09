Atalanta gaat ondanks doelpunt Koopmeiners en assists De Roon onderuit

Delen via E-mail

Een doelpunt van Teun Koopmeiners en twee assists van Marten de Roon zijn zondag niets waard gebleken voor Atalanta. De club uit Bergamo ging met 3-2 onderuit bij Fiorentina.

Koopmeiners opende in de eerste helft de score in Florence. Hij werd aangespeeld door landgenoot De Roon en schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied raak en maakte zijn eerste goal van het seizoen.

Desondanks was het bij rust 2-1 voor Fiorentina door goals van Giacomo Bonaventura en Lucas Martínez Quarta. Na de fraaie gelijkmaker van Ademola Lookman - opnieuw gaf De Roon de assist - zorgde Christian Kouamé voor de beslissende 3-2 namens de thuisploeg.

Atalanta is met wisselende resultaten aan het Serie A-seizoen begonnen. Tegenover zeges op Sassuolo (0-2) en Monza (3-0) staan nederlagen tegen Frosinone (2-1) en Fiorentina.

Later op zondag staat er nog één wedstrijd op het programma in Italië. Het AS Roma van coach José Mourinho neemt het vanaf 20.45 uur thuis op tegen Empoli.