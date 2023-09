Cambuur boekt nipte zege op Willem II in tijdelijk gestaakt KKD-duel

SC Cambuur heeft zondag een nipte zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In het tijdelijk gestaakt duel waren de Friezen in eigen huis met 1-0 te sterk voor Willem II.

In een van beide kanten zwakke eerste helft waren er amper kansen te zien. Pas in 77e minuut werd de score geopend door Youns El Hilali. Na een zwakke ingreep van Willem II-verdediger Rúnar Thór Sigurgeirsson vloog het harde schot van de spits achter doelman Joshua Smits in de goal.

Na de goal van Youns El Hilali werd er vanuit de tribunes bier op het veld gegooid. Voor scheidsrechter Dennis Higler aanleiding om het duel meteen te staken. Na ongeveer tien minuten werd de wedstrijd weer hervat.

In de 87e minuut was Cambuur-spits Milan Smit nog dicht bij de 2-0, maar dankzij een knappe redding van Smits mochten de Tilburgers nog hopen op een punt. Via invaller Jeredy Hilterman was het nog bijna raak, maar zijn kopbal vloog net naast.

Cambuur blijft na de nipte zege op de derde plek staan, achter Roda JC en VVV-Venlo. De Brabantse ploeg van interim-trainer Peter van den Berg staat zevende.