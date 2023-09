Radeloze Bergwijn mist passie bij Ajax: 'Het is schandalig wat we lieten zien'

Aanvoerder Steven Bergwijn heeft geen goed woord over voor wat Ajax zondag liet zien tegen FC Twente. De Amsterdammers gingen vrij kansloos met 3-1 onderuit in Enschede.

Ajax stond na iets meer dan tien minuten al met 2-0 achter. De verdediging zag er daarbij zwak uit. In de voorgaande wedstrijden overtuigde de grotendeels nieuwe ploeg van trainer Maurice Steijn ook al niet.

"Ik heb er eerlijk gezegd geen woorden voor", zei een radeloze Bergwijn voor de camera van ESPN na de nederlaag bij Twente. De aanvaller wist in de eerste minuten niet wat hij zag.

"Je kunt zeggen dat we een nieuw team hebben, maar als je ziet hoe we de wedstrijd begonnen... Bij de eerste tegengoal stapten we zomaar in en vier minuten later kregen we er weer een om de oren. Dan is het klaar, dan is het over."

Ajax stond razendsnel met 2-0 achter in Enschede. Foto: Pro Shots

'Je moet met je hart spelen'

Ook na rust gaf Ajax niet thuis. "We hamerden er in de rust op om scherp te beginnen, maar na één minuut kregen we weer een kans tegen", zei Bergwijn. "Het ging de hele wedstrijd zo. Je moet gewoon met je hart spelen. Dat mis ik."

Gaandeweg de tweede helft kwam Ajax iets beter in de wedstrijd. "Maar ik denk dat het meer aan Twente lag", aldus Bergwijn. "We deden zelfs niet echt iets anders. Het is gewoon schandalig wat we hebben laten zien."

De wanorde bij Ajax viel ook FC Twente-doelpunten maker Sem Steijn op. "Als je zag hoe makkelijk we vrij konden lopen... Dat kan eigenlijk niet", zei de zoon van Ajax-coach Maurice Steijn. "Ik had wel verwacht dat ik met mijn spel tot kansen zou komen, maar dit was wel heel erg."