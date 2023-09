Kwakkelend Chelsea ook niet langs Bournemouth van invaller Kluivert

Chelsea heeft zondag opnieuw niet kunnen winnen in de Premier League. De geplaagde ploeg van manager Mauricio Pochettino kwam niet verder dan 0-0 bij Bournemouth.

Het doelpuntloze gelijkspel in het Vitality Stadium past in de teleurstellende reeks waaraan Chelsea bezig is. De eerste vijf speelrondes leverden 'The Blues' slechts één zege op. Ze staan veertiende.