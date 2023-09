Arsenal wint laatste test voor ontmoeting met PSV, Chelsea blijft stuntelen

Arsenal heeft zondag de laatste wedstrijd voor het Champions League-duel met PSV gewonnen. 'The Gunners' versloegen Everton met 0-1. Eerder op de dag won Chelsea wéér niet in de Premier League.

Arsenal en PSV treffen elkaar woensdagavond in de eerste speelronde van de Champions League-groepsfase. De wedstrijd in het Emirates Stadium in Londen begint om 21.00 uur.

Chelsea kon zondag opnieuw niet winnen in de Premier League. De geplaagde ploeg van manager Mauricio Pochettino kwam niet verder dan 0-0 bij Bournemouth. Het past in de teleurstellende reeks waaraan Chelsea bezig is. De eerste vijf speelrondes leverden 'The Blues' slechts één zege op. Ze staan veertiende.