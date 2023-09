Steijn schaamt zich voor gebrek aan bereidheid bij Ajax: 'Niet te verklaren'

Maurice Steijn schaamt zich voor de manier waarop zijn ploeg zich zondag op bezoek bij FC Twente (3-1) liet aftroeven. Volgens de coach van de Amsterdammers had het onder meer te maken met een gebrek aan bereidheid.

"We wisten de kracht en de kwaliteit van FC Twente. Hun spelers zijn constant in beweging, lopen veel. FC Twente had voor ons geen geheimen. Maar als je dan zo aan een wedstrijd begint.. Tja, dat heeft dat in mijn optiek te maken met bereidheid, scherpte, coaching en naïviteit", aldus Steijn op de persconferentie na afloop.

Een zeer matig verdedigend Ajax kwam door doelpunten van Daan Rots en Sem Steijn, de zoon van de Ajax-trainer, al snel op een 2-0 achterstand. FC Twente overrompelde Ajax compleet en dook keer op keer voor het doel van Ajax-doelman Jay Gorter op. Dat resulteerde in dertien schoten voor rust. Dat gebeurde Ajax voor het laatst in het seizoen 2014/2015.

"Ik kan verklaren dat de afstemming soms niet goed is en dat passses soms niet aankomen. We moeten elkaar wat dat betreft nog vinden", vervolgt Steijn. "Maar ik schaam me er wel voor dat we ons zo door FC Twente hebben laten aftroeven. We waren niet scherp, alle tweede ballen waren voor hun. Dat ligt aan de bereidheid. Ik kan niet verklaren dat dat er te weinig was."

Ajax knokte zich via Brian Brobbey nog wel terug in de wedstrijd, maar de tukkers maakten het karwei in de 79e minuut via Naci Ünüvar af. "Dat knokken voor elkaar moeten we er echt in gaan krijgen. Daarin moeten we een basis hebben. En we snel goede resultaten boeken is ook heel belangrijk."

'Donderdag moeten we antwoord geven'

Maar het is bepaald niet zo dat voor Ajax, dat met vijf punten uit vier duels twaalfde in de Eredivisie staat, de rode loper ligt uitgerold. Donderdag wacht de clash met de Franse (top)club Olympique Marseille en de Europa League. En zondag speelt Ajax De Klassieker in eigen huis tegen Feyenoord.

Steijn probeert het loodzware schema vooral positief te bekijken. "Het zijn mooie kansen om onze rug te rechten. Het is vreselijk dat je als Ajax zijnde op deze positie staat. Donderdag moeten we antwoord geven. Vanaf morgenochtend moet de knop om."

Datzelfde vindt doelman Jay Gorter, die vertelde dat het na afloop "doodstil" was in de Ajax-kleedkamer. "De reeks die we nu doormaken is niet lekker", zegt Gorter. "Deels is het logisch dat we tijd nodig om op elkaar ingespeeld te raken. Alleen hebben we die tijd eigenlijk niet. We moeten door. Donderdag is al dichtbij."