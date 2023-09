PEC Zwolle komt niet langs tiental Go Ahead in beladen IJsselderby

PEC Zwolle heeft zondag verzuimd de beladen IJsselderby tegen Go Ahead Eagles te winnen. De bezoekers uit Deventer stonden bijna de gehele tweede helft met tien man op het veld, maar sleepten alsnog een punt uit het vuur: 1-1.

PEC Zwolle domineerde in de eerste helft van de derby. Toch trof Go Ahead het eerst doel. Willum Willumsson leek met een schuiver voor de 0-1 te tekenen, maar de goal werd op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Meteen na rust kreeg Go Ahead een volgende klap te verwerken. Jamal Amofa liep door op Thomas Lam en kreeg zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Rob Dieperink. De verdediger kreeg in de eerste helft een gele kaart vanwege een akkefietje.

PEC profiteerde meteen via Eliano Reijnders. De aanvaller ging de combinatie aan met Ferdy Druijf en werkte de bal vervolgens in het doel. Kort daarna lag de wedstrijd even stil vanwege een rookbom op het veld.

Oliver Edvardsen bezorgde het tiental van Go Ahead twintig minuten voor tijd alsnog een punt. De Noorse aanvaller stond vrij in het strafschopgebied en kopte een strakke voorzet van Bas Kuipers tegen de touwen.

PEC en Go Ahead staan door het gelijkspel beide op zeven punten in de Eredivisie, maar de Zwollenaren hebben een duel meer gespeeld. Go Ahead-hoofdcoach René Hake ontbrak in Zwolle vanwege privéomstandigheden. Assistent-trainer Dennis van der Ree nam tegen PEC de honneurs waar.