Almere City pakt historisch punt, PEC niet langs tiental Go Ahead in beladen derby

Almere City FC heeft zondag het eerste punt ooit in de Eredivisie gepakt. De promovendus speelde met 0-0 gelijk bij Almere City FC. In de beladen IJsselderby kwam PEC Zwolle niet langs een tiental van Go Ahead Eagles: 1-1.

Almere City promoveerde dit jaar voor het eerst in de geschiedenis naar de Eredivisie. De ploeg van coach Alex Pastoor verloor de eerste vier competitieduels van het seizoen.

In de eerste helft gebeurde er weinig bij Excelsior-Almere City. Rajiv van La Parra schoot namens de bezoekers voorlangs en tikte even later van dichtbij over. Aan de andere kant stuitte Couhaib Driouech na een fraaie actie op Nordin Bakker.

Na rust was Driouech opnieuw gevaarlijk, maar de beste kansen waren voor Almere City. Zo werd een inzet van Van La Parra gekeerd door Stijn van Gassel, die ook de rebound van Lance Duijvestijn keerde.

Dankzij het punt verlaat Almere City de laatste plaats. De Flevolanders staan nu met één punt uit vijf duels zeventiende. Excelsior is met zes punten in de middenmoot terug te vinden.

De IJsselderby tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles was behoorlijk beladen. Foto: ANP

PEC Zwolle niet langs Go Ahead in beladen derby

PEC Zwolle domineerde in de eerste helft van de derby tegen Go Ahead. Toch troffen de Deventenaren het eerst doel. Willum Willumsson leek met een schuiver voor de 0-1 te tekenen, maar de goal werd op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Meteen na rust kreeg Go Ahead een volgende klap te verwerken. Jamal Amofa liep door op Thomas Lam en kreeg zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Rob Dieperink. De verdediger kreeg in de eerste helft een gele kaart vanwege een akkefietje.

PEC profiteerde meteen via Eliano Reijnders. De aanvaller ging de combinatie aan met Ferdy Druijf en werkte de bal vervolgens in het doel. Kort daarna lag de wedstrijd even stil vanwege een rookbom op het veld.

Oliver Edvardsen bezorgde het tiental van Go Ahead twintig minuten voor tijd alsnog een punt. De Noorse aanvaller stond vrij in het strafschopgebied en kopte een strakke voorzet van Bas Kuipers tegen de touwen.

PEC en Go Ahead staan door het gelijkspel beide op zeven punten in de Eredivisie, maar de Zwollenaren hebben een duel meer gespeeld. Go Ahead-hoofdcoach René Hake ontbrak in Zwolle vanwege privéomstandigheden. Assistent-trainer Dennis van der Ree nam tegen PEC de honneurs waar.