Ajax en Steijn dieper in de problemen na pijnlijke nederlaag bij FC Twente

Ajax heeft zondagmiddag op bezoek bij FC Twente de eerste Eredivisie-nederlaag van het seizoen geleden. De Amsterdammers hadden in Enschede met name voor rust weinig in te brengen en verloren met 3-1, mede door een doelpunt van uitgerekend Sem Steijn.

De zoon van Ajax-trainer Maurice Steijn maakte de Amsterdamse rampstart na elf minuten spelen compleet. De middenvelder tikte op aangeven van Manfred Ugalde de 2-0 binnen. Eerder had Daan Rots de Enschedeërs na weifelend optreden van Ajax-doelman Jay Gorter al op 1-0 gezet.

Een zeer pover Ajax - dat in de eerste helft dertien schoten incasseerde - kon daar weinig tegenover stellen, tot Brian Brobbey de 2-1 binnentikte op aangeven van basisdebutant Borna Sosa.

Ajax, waar Chuba Akpom, Sosa en Sivert Mannsverk voor het eerst startten en Steven Berghuis (schorsing) en Steven Bergwijn (blessure) terugkeerden in de basis, viel na rust wel aan. Toch was het oud-Ajacied Naci Ünüvar die namens FC Twente in de 79e minuut de wedstrijd in het slot schoot.

FC Twente komt dankzij de zege met twaalf punten naast koploper PSV. Ajax staat na vier duels op slechts vijf punten. En dan staat de ploeg van Steijn ook nog voor een week met twee krakers. Donderdag spelen de Amsterdammers in de Europa League thuis tegen Olympique Marseille. Drie dagen later wacht thuis de Klassieker tegen het nog ongeslagen Feyenoord.

Naci Ünüvar viert zijn doelpunt (de 3-1) tegen zijn oud club Ajax. Foto: Pro Shots

Ongelukkige Gorter grijpt weifelend in

Op voorhand was al duidelijk dat Steijn wijzigingen in zijn basiself zou doorvoeren na de zwakke vertoning van Ajax op bezoek bij Fortuna Sittard (0-0). Het werden er vijf. Van die nieuwe basisspelers sprongen debutanten Sosa en Mannsverk het meest in het oog, want zij zaten nog nooit in de selectie.

Hun entree in de basiself had, net als die van Akpom, Berghuis en Berghuis, niet het gewenste effect voor het toch al zo geplaagde Ajax. De Amsterdammers zakten in het eerste half uur door de ondergrens, wat leidde tot een snelle 2-0-achterstand.

Ajax kroop na twee minuten dankzij een redding van doelman Gorter op een schot van Ugalde nog door het oog van de naald, maar in de achtste minuut viel toch de 1-0. Rots scoorde uit een rebound na een schot van Michel Vlap, waarop Gorter weifelend ingreep.

Drie minuten later zag de Ajax-goalie er opnieuw niet goed uit, op een schot van Michal Sadílek. Gorter stompte die in de voeten van Ugalde, die Steijn in staat stelde om de bal in een leeg doel te tikken.

Ajax-doelman Jay Gorter kende tegen FC Twente een ongelukkige eerste helft. Foto: Pro Shots

Wanorde in Amsterdamse defensie

Dat Ajax de slechtste start van een Eredivisie-wedstrijd sinds 2008 beleefde (tegen sc Heerenveen stond het toen na acht minuten 2-0), was een logisch gevolg van de wanorde achterin. De Amsterdammers wisten zich totaal geen raad met de behendige Enschedese aanvallers.

Via Steijn (schot op de lat) werd het in de 28e minuut op aangeven van Vlap bijna 3-0. Maar een aantal minuten later stond het tegen de verhouding in plots 2-1. Brobbey tikte de bal uit een voorzet van Sosa bij de eerste paal binnen. Met een 2-1-ruststand mocht Ajax bepaald niet mopperen.

Met Kenneth Taylor en Anton Gaaei in de ploeg voor Mannsverk en Devyne Rensch kreeg Ajax na rust iets meer grip, al bleef FC Twente de gevaarlijkere ploeg. In het eerste kwartier was de ploeg van trainer Josep Oosting via Ugalde (tweemaal) en Rots dicht bij 3-1.

Brobbey zorgde na 63 minuten bijna voor de gelijkmaker, maar stuitte bij de eerste paal nu wél op FC Twente-doelman Lars Unnerstall. In het laatste half uur leek de tank bij FC Twente leeg, tot Ünüvar - bepaald niet als eerste Enschedese speler - vogelvrij mocht doorlopen en de 3-1 binnenschoot.