PSV-coach Bosz over gesteggel bij penaltystip: 'Dat is altijd een beetje gênant'

PSV-trainer Peter Bosz was zaterdag blij met de simpele zege op NEC (4-0), maar baalde van de schermutselingen rond de penalty in de slotfase. Hirving Lozano, Johan Bakayoko en Ricardo Pepi wilden alle drie de strafschop nemen.

"Het is altijd een beetje gênant wanneer een speler met een bal in zijn hand staat en hem niet wil afgeven. Zo leek het althans", zei Bosz na afloop. "Pepi was gewoon de aangewezen man. Hij is de nummer twee op de lijst na De Jong. Onze spitsen nemen de penalty's als ze op het veld staan."

Bosz zag dat Ramalho ingreep door Pepi als strafschoppennemer aan te wijzen. "Hij heeft dat als reserveaanvoerder uitstekend gedaan. Hij kwam het bij ons even verifiëren. Hij speelde voor de rest ook goed. Hij was denk ik onze beste speler."

Hirving Lozano kwam in de 56e minuut in het veld voor Noa Lang.

Lozano is blij dat hij na vier jaar weer in het shirt van PSV mocht spelen. "Toen ik in het veld kwam, begon het hele stadion te juichen. Dat was erg mooi. Ik ben blij met de liefde van de fans. Ik heb al tijdje niet gespeeld. Ik wil de trainer bedanken dat hij me de mogelijkheid gaf om in te vallen."