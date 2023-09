Ten Hag ziet fluitconcert van United-aanhang bij wissel als iets positiefs

Erik ten Hag begrijpt dat de fans teleurgesteld zijn over de slechte seizoensstart van Manchester United. De manager vindt het ook niet gek dat de aanhang zaterdag floot toen aanwinst Rasmus Højlund tijdens de 1-3-nederlaag tegen Brighton werd gewisseld.

"De reactie van de fans was juist heel goed. Je ziet dat de ontvangst van Højlund op Old Trafford heel positief is. Hij wordt meteen omarmd door het publiek. Dat is erg fijn", zei Ten Hag na afloop tegen Viaplay.

De van Atalanta overgekomen spits leek ook te scoren tegen Brighton & Hove Albion, maar zijn gelijkmaker werd afgekeurd omdat de bal de achterlijn al was gepasseerd. Højlund werd na een uur spelen gewisseld voor Anthony Martial, maar dat kon het thuispubliek niet waarderen.

"Hij is nog niet klaar om een hele wedstrijd te spelen", verklaarde Ten Hag. "Hij kampte met een lichte blessure toen we hem haalden, dus we willen het niet forceren."

"Het was een ongelukkige middag voor ons. We begonnen goed aan de wedstrijd en creëerden veel kansen. Maar hun eerste kans zit er wél in. We zitten in een fase waarin het net niet lukt."

Ten Hag eist karakter bij United

Er was de afgelopen tijd veel rumoer bij United. Jadon Sancho werd uit de selectie gezet na een conflict met Ten Hag. Daarnaast komt Antony voorlopig niet in actie voor de Engelse grootmacht na beschuldigingen van zijn ex-vriendin.

"Natuurlijk is het allemaal vervelend en ben ik begaan met Antony, maar ik moet me focussen op de spelers die er wel zijn", zei Ten Hag, die nog niet wil spreken van een crisis bij United. "Maar we moeten wel erg teleurgesteld zijn over de resultaten. We moeten uit deze moeilijke fase komen. Uiteindelijk gaat het erom dat we karakter tonen."

United verloor drie van de eerste vijf wedstrijden in de Premier League. De ploeg van Ten Hag staat dertiende en heeft al negen punten minder dan koploper Manchester City. United speelt woensdag tegen Bayern München de eerste groepswedstrijd in de Champions League.