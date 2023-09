Frenkie de Jong met Barcelona ruim langs Betis, Valencia verrast Atlético

FC Barcelona heeft met Frenkie de Jong in de basis voor de vierde keer op rij gewonnen in La Liga. De landskampioen was in eigen huis met 5-0 te sterk voor Real Betis. Atlético Madrid ging verrassend hard onderuit op bezoek bij Valencia CF: 3-0.

De van Atlético gehuurde João Félix opende de score voor de thuisploeg. Het was de eerste competitietreffer van de Portugees voor 'Barça'. Robert Lewandowski maakte er enkele minuten later 2-0 van nadat hij door Andreas Christensen werd bediend.

In de tweede helft liep Barcelona, waar Frenkie de Jong de hele wedstrijd speelde, verder uit. Ferran Torres scoorde uit een vrije trap, Raphinha schoot de vierde binnen en de van Manchester City gehuurde João Cancelo was ook nog trefzeker.

Barcelona is door de zege in ieder geval voor een dag de koploper in Spanje. De ploeg heeft dertien punten uit vijf duels. Real Madrid, dat tweede staat met twaalf punten uit vier wedstrijden, speelt zondag thuis tegen Real Sociedad.

FC Barcelona ontvangt dinsdag om 21.00 uur in de Champions League Antwerp FC, de ploeg van coach Mark van Bommel en directeur spelerszaken Marc Overmars. Ook heeft 'The Great Old' in de vorm van Gyrano Kerk, Jurgen Ekkelenkamp, Owen Wijndal en Vincent Janssen vier Nederlandse spelers in dienst.

João Félix maakte zijn eerste doelpunt in dienst van FC Barcelona. Foto: Getty Images

Degradatiekandidaat Valencia wint verrassend van 'Atléti'

Atlético Madrid verloor voor het eerst dit seizoen. Valencia was met 3-0 veel te sterk voor het team van coach Diego Simeone, die niet kon beschikken over de geblesseerde spits Memphis Depay. De Oranje-international kampt nog altijd met een liesblessure, waardoor hij ook de twee laatste interlands van het Nederlands elftal miste.

Aanvaller Hugo Duro was de gevierde man bij de club uit de sinaasappelstad. De Spanjaard scoorde in de eerste helft twee keer. Javier Guerra bepaalde na rust de eindstand op 3-0 tegen Atlético .

Valencia was aan het begin van deze eeuw nog een grootmacht in het Spaanse voetbal, maar is nu diep gezonken. Afgelopen seizoen werden 'Los Che' zestiende in La Liga. De club heeft nu na vijf duels negen punten en staat voorlopig vijfde.