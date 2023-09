Jans leidt FC Utrecht bij debuut tegen Heracles naar eerste zege in Eredivisie

Trainer Ron Jans heeft FC Utrecht zaterdag op bezoek bij Heracles Almelo naar de eerste zege van dit Eredivisie-seizoen geleid. De 'Domstedelingen' wonnen in Erve Asito met 1-3.

Haverwege stond FC Utrecht door doelpunten van Ole Romeny (vijfde minuut) en Victor Jensen (extra tijd eerste helft) al op een 0-2-voorsprong.

Na een goal van Heracles-invaller Abdenego Nankishi in de 62e minuut werd het weer spannend. In de slotfase werkte Heracles-verdediger Navajo Bakboord de bal in eigen doel (1-3), waarmee de wedstrijd beslist was.

Na vier wedstrijden stond FC Utrecht nog op nul punten, wat de slechtste start ooit betekende van de club in de Eredivisie. Het kostte trainer Michael Silberbauer zijn baan, waarna onder Jans wel meteen gewonnen werd. Alleen FC Volendam en Almere City zijn nog puntloos in de Eredivisie.

Eredivisie-speelronde 5 Feyenoord-Heerenveen 6-1

Vitesse-RKC Waalwijk 0-2

PSV-NEC 4-0

Fortuna-Volendam 3-1

Heracles-FC Utrecht 1-3

Zondag 12.15 uur: PEC-Go Ahead

Zondag 14.30 uur: FC Twente-Ajax

Zondag 14.30 uur: Excelsior-Almere

Zondag 16.45 uur: AZ-Sparta

Het was onrustig op de tribune, nadat er een beker tegen FC Utrecht-doelman Vasilis Barkas aan was gegooid. Foto: Pro Shots

Barkas geraakt door beker

In de slotfase leek het er nog even op dat de wedstrijd gestaakt zou worden, omdat FC Utrecht-doelman Vasilis Barkas was geraakt door een beker uit het publiek. Scheidsrechter Sander van der Eijk legde het duel stil, maar na een paar minuten kon er - tegen het protocol in - toch worden doorgespeeld.

Romeny zette Utrecht al in de vijfde minuut op voorsprong. De van FC Emmen overgekomen aanvaller schoot de bal op aangeven van Mats Seuntjens binnen. Seuntjens was kort daarna zelf dicht bij een tweede treffer. De lat bracht redding voor Heracles. In de extra tijd van de eerste helft werd het alsnog 2-0. Jensen kopte van dichtbij raak na een poging van Oscar Fraulo.

Ook na rust begon Utrecht sterker. Jensen schoot de bal in de 48e minuut tegen de buitenkant van de paal. Heracles-invaller Nankishi bracht de spanning terug door de bal in de 62e minuut in het doel te stiften (1-2). De thuisploeg hoopte op een gelijkspel, maar dat gebeurde niet.

Bakboord werkte de bal in de vierde minuut van de extra tijd in eigen doel (1-3). Daarmee was het duel beslist in het voordeel van de ploeg van de debuterende Jans.