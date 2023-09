Geblesseerd uitgevallen uitblinker Lang onzeker voor Arsenal: 'Kijken wel even'

Noa Lang was zaterdag op dreef voor PSV in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen NEC, maar viel kort na rust uit met een blessure. De aanvaller weet nog niet of hij het duel met Arsenal van aanstaande woensdag in Londen gaat halen.

Lang was in de eerste helft de drijvende kracht achter het goede spel van de Eindhovenaren en maakte kort voor rust de 2-0. "Ja, ik had er zin in, het hele team wel. De wedstrijd was heel goed, al hadden we er nog wel meer kunnen maken, met name voor rust. Maar 4-0 is prima."

Met een doelpunt op zak verliet Lang in de 53e minuut het veld met een blessure na een tackle van NEC-back Bart de Rooij. De geboren Rotterdammer weet nog niet of hij het Champions League-duel met Arsenal van aanstaande woensdag in Londen gaat halen.

"Ja, we zien het woensdag wel. We moeten even kijken hoe het herstelt. Het kwam door die tackle, toen kreeg ik last. Ik werd ook meer gewisseld uit voorzorg. We moeten kijken hoe het de komende dagen gaat, ik ben er wel geïrriteerd over, want Arsenal-uit, daar doe je het voor", aldus Lang, die eerder dit seizoen Vitesse-PSV miste door een blessure.

Noa Lang heeft nu vier doelpunten gemaakt in zeven officiële wedstrijden voor PSV. Foto: Pro Shots

Lang blij met Lozano: 'Dat houdt elkaar scherp'

Lang werd afgelost door Hirving 'Chucky' Lozano, die na een periode van vier seizoenen bij Napoli terugkeerde op het oude nest. Lang is blij met de komst van de aanvaller. "Dat is alleen maar leuk, het houdt elkaar scherp. We brengen elkaar naar next level, dat is alleen maar goed."

De Oranje-international is niet bang voor de toegenomen concurrentie voorin, waar Lozano, Lang en Johan Bakayoko moeten strijden voor twee plekken. "Als je kampioen wil worden en hoge ogen in de Champions League wil gooien, dan heb je dat nodig. Er werd aan mij ook gevraagd welke posities erbij moesten, en toen zei ik: buitenspelers. Ja, oprecht, dat vond ik. Dat houdt elkaar scherp."

Lozano maakte onder luid gejuich van de PSV-fans zijn rentree. "Met Lozano komt er wel iemand binnen die hier een grote meneer is geweest", aldus Lang. "De eerste keer dat ik hem zag, zei ik: "Welkom, maar eigenlijk is het jouw club". Moest hij wel om lachen."

Arsenal-PSV begint woensdag om 21.00 uur in het Emirates Stadium. Het is voor PSV de eerste Champions League-wedstrijd sinds 2018.