De Jong passeert Nilis op probleemloze avond voor Eredivisie-koploper PSV

PSV heeft zaterdag een eenvoudige overwinning geboekt tegen NEC. De Eredivisie-koploper won met 4-0, terwijl Luuk de Jong door twee goals Luc Nilis passeerde op de eeuwige topscorerslijst van de Eindhovenaren.

De Jong opende in de 37e minuut de score in het Philips Stadion en een minuut later tekende Noa Lang voor de 2-0. Vier minuten na rust maakte De Jong vanaf de strafschopstip de derde goal voor de ploeg van trainer Peter Bosz. Vlak voor tijd benutte invaller Ricardo Pepi ook een penalty.

Inclusief zijn twee goals tegen NEC heeft De Jong nu 112 keer gescoord voor PSV in de Eredivisie. Daarmee laat de captain Luc Nilis (110) achter zich. De Belg speelde van 1994 tot 2000 voor PSV, terwijl De Jong bezig is aan zijn zevende seizoen voor de Brabantse club. De 33-jarige spits heeft nu al Coen Dillen en Willy van der Kuylen boven zich staan.

De 4-0 is voor PSV een goede generale voor de Champions League-wedstrijd van woensdag uit tegen Arsenal, al zijn er misschien \zorgen om Noa Lang. De Oranje-international ging geblesseerd naar de kant. Hirving Lozano verving Lang en maakte zo zijn rentree voor PSV, dat na vier wedstrijden nog altijd zonder puntenverlies is.

Eredivisie-speelronde 5 Feyenoord-Heerenveen 6-1

Vitesse-RKC Waalwijk 0-2

PSV-NEC 4-0

Fortuna-Volendam 3-1

Zaterdag 21.00 uur: Heracles-FC Utrecht

Zondag 12.15 uur: PEC-Go Ahead

Zondag 14.30 uur: FC Twente-Ajax

Zondag 14.30 uur: Excelsior-Almere

Zondag 16.45 uur: AZ-Sparta

Hirving Lozano maakte als invaller zijn rentree in het shirt van PSV. Foto: Getty Images

Bella-Kotchap debuteert in basis

Trainer Peter Bosz liet Armel Bella-Kotchap tegen direct debuteren in de basis. De 21-jarige Duitse verdediger, die op de laatste dag van de transfermarkt op huurbasis werd overgenomen van Southampton, startte in plaats van Olivier Boscagli en vormde samen met André Ramalho het centrum van de defensie. Boscagli was niet helemaal fit omdat hij ziek is geweest. Hij kwam na 63 minuten wel voor Bella-Kotchap in het veld.

Met dank aan Jasper Cillessen hield NEC vrij lang stand. De doelman redde op een kopbal van Ramalho en een schot van Jerdy Schouten, die als controleur op het middenveld de plek innam van de naar Nottingham Forest vertrokken Ibrahim Sangaré.

De Jong leek halverwege de eerste helft de score te openen, maar de bal ging via zijn been tegen de paal in plaats van in het doel. In de 37e minuut was het alsnog raak. De Jong kopte raak uit een hoekschop van Joey Veerman.

Een minuut later stuurde Veerman, na balverlies van NEC-middenvelder Dirk Proper, Lang de diepte in. De aanvaller stiftte de bal over Cillessen in het doel. Lang werd daarmee de derde speler die in elk van zijn eerste drie Eredivisie-wedstrijden voor PSV trefzeker is, na Dries Mertens in 2011 en Lozano in 2017.

Vreugde bij Noa Lang na de 2-0. Foto: Getty Images

Drie PSV-spelers willen penalty nemen

In de 56e minuut maakte Lozano als vervanger van Lang zijn rentree voor PSV. Toen was het al 3-0. De Jong benutte in de 49e minuut een penalty.

In de slotfase kreeg PSV nog een penalty. Lozano wilde die graag nemen, maar hij was niet de enige. Pepi en Johan Bakayoko meldden zich ook bij de stip, waarna Ramalho, die de band van de gewisselde De Jong had overgenomen, bepaalde dat Pepi mocht aanleggen.

De Amerikaan schoot raak, terwijl Cillessen weer in de verkeerde hoek lag. Zo werd de uitslag nog iets mooier dat PSV, dat een prachtige start kent van het seizoen.