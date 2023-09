RKC verslaat Vitesse in Airborne-duel, Fortuna herpakt zich tegen Volendam

RKC Waalwijk heeft zaterdag op bezoek bij Vitesse voor het eerst dit Eredivisie-seizoen gewonnen. De ploeg van trainer Henk Fraser zegevierde in de jaarlijkse Airborne-wedstrijd in Stadion GelreDome met 0-2. FC Volendam bleef ook op bezoek bij Fortuna Sittard puntloos: 3-1.

RKC was tot dit weekend nog puntloos en had pas twee keer gescoord. Tegen Vitesse was het in de 39e minuut raak voor de bezoekers door een goal van Yassin Oukili. Vlak voor het eindsignaal maakte Richonell Margaret de tweede Waalwijkse goal.

Vitesse speelde het laatste half uur met een man minder, na rood voor Million Manhoef. De vleugelspeler zag eerst geel na een tackle op de enkel van Oukili, maar na inmenging van de VAR werd het rood.

Kort na de rode kaart was RKC al dicht bij de tweede goal. Dominik Oroz haalde de poging van Oukili met een omhaal van de lijn, waarna Margaret in de zesde minuut van de extra tijd alsnog 0-2 maakte.

Dankzij de eerste driepunter van het seizoen geeft RKC de laatste plaats in de Eredivisie over aan Almere City. De Brabantse club staat nu op gelijke hoogte met Vitesse, dat nog wel een beter doelsaldo heeft en een wedstrijd minder speelde. Pijnlijk is dat Vitesse nu al drie keer op rij thuis verloren heeft in de Eredivisie.

Vitesse speelde tegen RKC in een speciaal Airborne-shirt en ook op andere manieren werd stilgestaan bij de Slag om Arnhem van september 1944. De wedstrijdbal werd door een parachutist afgeleverd op het veld. Er waren geen oorlogsveteranen aanwezig in Stadion GelreDome. Vorig jaar zaten die er nog wel.

Foto: Pro Shots

FC Volendam geeft voorsprong weg

FC Volendam had de eerste drie wedstrijden verloren, dus de ploeg van coach Matthias Kohler snakte tegen Fortuna naar de eerste punten van het seizoen. Het leek vlak voor rust de goede kant op te gaan dankzij de negentienjarige Australiër Garang Kuol, die scoorde met een prachtig afstandsschot.

Fortuna liet zich niet van de wijs brengen en sloeg in de tweede helft toe via Oguzhan Özyakup en Tijjani Noslin. FC Volendam zocht daarna naar de gelijkmaker, maar kreeg vlak voor tijd de 3-1 om de oren. Alen Halilovic bekroonde een sterke individuele actie met een doelpunt.

De laatste keer dat Fortuna in de Eredivisie een thuiswedstrijd won na een achterstand was op 14 augustus 2021 (2-1 tegen FC Twente). De ploeg van trainer Danny Buijs blijft door de overwinning in de subtop van de Eredivisie meedraaien.

Dit geldt niet voor FC Volendam, dat in de onderste regionen van de Eredivisie bivakkeert. De nummer veertien van afgelopen seizoen is net als hekkensluiter Almere City nog puntloos.