RKC boekt in Airborne-wedstrijd tegen Vitesse eerste overwinning van seizoen

RKC Waalwijk heeft zaterdag op bezoek bij Vitesse voor het eerst dit Eredivisie-seizoen gewonnen. De ploeg van trainer Henk Fraser zegevierde in de jaarlijkse Airborne-wedstrijd in Stadion GelreDome met 0-2.

RKC was zelfs puntloos en had tot dit weekend pas twee keer gescoord. Tegen Vitesse was het in de 39e minuut raak voor de bezoekers door een goal van Yassin Oukili. Vlak voor het eindsignaal maakte Richonell Margaret de tweede Waalwijkse goal.