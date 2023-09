Slot twijfelt nog over spitspositie tegen Celtic: 'Er zijn opties bijgekomen'

Arne Slot weet nog niet wie hij dinsdag bij het Champions League-duel met Celtic in de spits zet. De Feyenoord-trainer verwacht dat de Schotten wel meer tegenstand gaan bieden dan sc Heerenveen, dat zondag met 6-1 verloor in De Kuip.

"Ik heb genoten van het samenspel, de opbouw, hoe we steeds de vrije man vonden", zei Slot na de klinkende zege tegen ESPN. Feyenoord stond na twintig minuten al met 3-0 voor tegen de Friezen en maakte in de tweede helft nog eens drie doelpunten.

"Mensen zullen zeggen dat Heerenveen meer in het duel had moeten komen en dat ze een doodschop hadden moeten verkopen. Maar dit zegt meer iets over ons. Het is voor de tegenstander al drie wedstrijden op rij heel lastig om tegen ons in een duel te komen." Daarmee doelde Slot op de zeges op FC Utrecht (1-5) en Almere City (6-1).

De trainer was ook lovend over Mats Wieffer, die na de interland tegen Ierland (1-2-winst) aardig wat kritiek kreeg op zijn spel. "Ik heb hem verteld dat hij niet zo slecht speelde als de buitenwereld deed geloven. Hij heeft bij ons ook gewoon prima wedstrijden gespeeld."

Invaller Ondrej Lingr maakte de 6-1 voor Feyenoord tegen Heerenveen. Foto: Pro Shots

Geen Giménez en Ueda tegen Celtic

Feyenoord speelt dinsdag tegen Celtic de eerste groepswedstrijd in de Champions League. Slot verwacht dat de Schotse club beter voor de dag komt dan Heerenveen. "Vandaag is geen voorbode voor dinsdag. Maar als we vanuit de opbouw de vrije man vinden, dan is het voor iedere tegenstander moeilijk om in duel te komen."

Santiago Giménez zit een Europese schorsing uit, terwijl Ayase Ueda geblesseerd raakte bij de nationale ploeg van Japan. Slot kon nog geen duidelijkheid geven over wie de spitspositie tegen Celtic zal bekleden.

"Na vandaag zijn er misschien een paar opties bijgekomen. Ondrej Lingr zou het kunnen. Igor Paixão is denk ik de eerste die in me opkomt. Luka Ivanusec kan ook. We moeten even kijken hoe Celtic precies speelt."

Het duel tussen Feyenoord en Celtic begint dinsdag om 21.00 uur. Volgende week zondag wacht voor de ploeg van Slot de topper tegen Ajax.