PSV start met debutant Bella-Kotchap tegen NEC, Lozano nog op de bank

PSV begint zaterdag tegen NEC met aanwinst Armel Bella-Kotchap in de basis. Hierdoor begint Olivier Boscagli op de bank en dat geldt ook voor de teruggekeerde aanvaller Hirving Lozano.

Het is nog niet bekend of Olivier Boscagli een blessure heeft of dat hij is gepasseerd om Bella-Kotchap in te passen. De Duitser kwam afgelopen transferwindow over van Southampton, wat hem in de zomer van 2022 voor 20 miljoen euro over nam van VfL Bochum.