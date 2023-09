Feyenoord scoort zes keer tegen Heerenveen en lijkt klaar voor start CL

Feyenoord heeft zaterdag met overtuigende cijfers afgerekend met sc Heerenveen. De Rotterdammers wonnen het Eredivisie-duel in De Kuip met 6-1 en lijken daarmee klaar voor de start van de Champions League.

Na twintig minuten stond Feyenoord al met 3-0 voor door goals van Luka Ivanusec (1-0), Mats Wieffer (2-0) en Igor Paixão (3-0). In de 25e minuut maakte Simon Olsson de stand iets draaglelijker voor Heerenveen.

In de tweede helft maakte Feyenoord weer indruk. Santiago Giménez, Yankuba Minteh en Ondrej Lingr scoorden en zo werd het 6-1.

Door de overwinning heeft de regerend landskampioen nu drie keer op rij gewonnen in de Eredivisie en in drie drie duels werd liefst zeventien keer gescoord. De afgelopen weken werden Almere City FC (6-1) en FC Utrecht (1-5) verslagen.

De volgende wedstrijd van Feyenoord is dinsdag en dan is Celtic in De Kuip de eerste tegenstander in de groepsfase van de Champions League.

Eredivisie-speelronde 5 Feyenoord-Heerenveen 6-1

Zaterdag 18.45 uur: Vitesse-RKC Waalwijk

Zaterdag 20.00 uur: PSV-NEC

Zaterdag 20.00 uur: Fortuna-Volendam

Zaterdag 21.00 uur: Heracles-FC Utrecht

Zondag 12.15 uur: PEC-Go Ahead

Zondag 14.30 uur: FC Twente-Ajax

Zondag 14.30 uur: Excelsior-Almere

Zondag 16.45 uur: AZ-Sparta

Een balende Heerenveen-doelman Andries Noppert. Foto: Getty Images

Ivanusec voor het eerst trefzeker in Eredivisie

Feyenoord begon tegen Heerenveen met Giménez als spits, hoewel die er dinsdag tegen Celtic door een schorsing niet bij zal zijn. De Mexicaan was in de zestiende minuut aangever bij de 2-0 van Mats Wieffer. Vier minuten eerder maakte Ivanusec de 1-0 en dat was de eerste goal van de Kroaat in Rotterdamse dienst.

Rechtsbuiten Paixão tekende in de twintigste minuut met een laag schot voor de 3-0. Quilindschy Hartman gaf de assist op de Braziliaan, die tegen Celtic mogelijk als spits moet starten. Bijzonder was dat Feyenoord in de vorige speelronde, tegen FC Utrecht ook al drie keer scoorde in de eerste twintig minuten. De laatste club die dat twee keer op rij voor elkaar kreeg was Ajax in 1995.

In de 25e minuut scoorde Olsson voor het zwakker Heerenveen. Dat was wel tegenvaller voor Feyenoord, dat nog altijd niet 'de nul' heeft gehouden in de Eredivisie.

Sven van Beek was tegen zijn oude club de aanvoerde van Heerenveen. Foto: Getty Images

Lingr soort vlak na invalbeurt

Ondanks de tegentreffers werd het geen moment spannend in De Kuip. Giménez zette Feyenoord tegen Heerenveen na een uur spelen op 4-1. De Mexicaans international tikte een voorzet van Hartman binnen.

Een minuut later werd Giménez vervangen door Minteh en ook die scoorde. In de 66e minuut volleerde hij binnen op aangeven van Paixão (5-1). Met Lingr was er nog een invaller trefzeker in De Kuip. De Tsjech stond pas een minuut in het veld toen hij in de 72e minuut binnenwerkte op aangeven van Minteh.

Zo was het een mooie middag voor Feyenoord, met zes verschillende doelpuntenmakers. De ploeg van trainer Arne Slot lijkt klaar voor het Champions League-duel met Celtic, dat met zaterdag met 3-0 won van Dundee FC.