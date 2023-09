Dumfries en De Vrij boeken met Internazionale grote zege in derby van Milaan

Denzel Dumfries en Stefan de Vrij hebben zaterdag met Internazionale een ruime overwinning geboekt in de derby tegen AC Milan. Mede door een assist van Dumfries eindigde het Serie A-duel in San Siro in 5-1. In Schotland kende Celtic een goede generale voor de Champions League-wedstrijd dinsdag tegen Feyenoord.

Internazionale had slechts vijf minuten nodig om de score te openen. Na goed doorzetten van Marcus Thuram eindigde de bal via Federico Dimarco voor de voeten van Henrikh Mkhitaryan, die van dichtbij raak schoot, 1-0. Thuram verdubbelde in de 38e minuut de voorsprong met een fraai schot in de verre kruising. De assist bij die goal kwam op naam van Dumfries.

Rafael Leão zorgde na een klein uur voor de aansluiting namens Milan, maar Mkhitaryan tekende in de 69e minuut na een mooie aanval voor de 3-1. Tien minuten later schoot Hakan Çalhanoglu vanaf de stip de 4-1 binnen, waarna Davide Frattesi in de blessuretijd de eindstand op het bord zette, 5-1.

Dumfries was de enige Oranje-international bij Internazionale met een basisplaats. De Vrij viel een kwartier voor tijd in, terwijl Davy Klaassen op de bank bleef. Bij AC Milan werd basisspeler Tijjani Reijnders in de 77e minuut gewisseld.

1:41 Afspelen knop Thuram maakt wereldgoal in derby van Milaan

Lazio onderuit tegen Juventus

Eerder op de dag verloor Lazio met 3-1 van Juventus. De tegenstander van Feyenoord in de derde en vierde speelronde van Champions League keek bij rust al tegen een 2-0-achterstand aan door goals van Dusan Vlahovic en Federico Chiesa.

Luis Alberto deed na rust iets terug namens de Romeinen, maar Vlahovic gooide de wedstrijd even later op slot met zijn tweede treffer.

Lazio eindigde vorig seizoen nog tweede in de Serie A, maar bivakkeert momenteel op de teleurstellende vijftiende plek.

2:04 Afspelen knop Samenvatting: Juventus-Lazio (3-1)

Celtic verslaat Dundee FC

Celtic zegevierde zaterdag in zijn laatste wedstrijd voor het treffen met Feyenoord. Het elftal van trainer Brendan Rodgers won met 3-0 van Dundee FC. Lazio, ook een opponent van Feyenoord, verloor in Italië van Juventus.

David Turnbull opende in de 51e minuut de score namens Celtic door een strafschop te benutten. De regerend kampioen van Schotland liep via de Japanner Kyogo Furuhashi en de Deen Matt O'Riley uit naar een overtuigende 3-0-overwinning. Celtic is met dertien punten uit vijf duels de huidige koploper in de Schotse Premier League.

Feyenoord had zaterdag ook een goede generale voor het treffen met Celtic. De ploeg van Arne Slot won in eigen huis overtuigend met 6-1 van sc Heerenveen.