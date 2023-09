Celtic kent goede generale voor CL-duel met Feyenoord, Lazio opnieuw onderuit

Celtic heeft zaterdag de laatste competitiewedstrijd in aanloop naar het Champions League-duel met Feyenoord gewonnen. Het elftal van trainer Brendan Rodgers won met 3-0 van Dundee FC. Lazio, ook een opponent van Feyenoord, verloor in Italië van Juventus.

David Turnbull opende in de 51e minuut de score namens Celtic door een strafschop te benutten. De regerend kampioen van Schotland liep via de Japanner Kyogo Furuhashi en de Deen Matt O'Riley uit naar een overtuigende 3-0-overwinning.

Celtic is met dertien punten uit vijf duels de huidige koploper in de Schotse Premier League. De club speelt dinsdag de uitwedstrijd tegen Feyenoord in de groepsfase van de Champions League. Vorig seizoen eindigde Celtic laatste in een poule met Real Madrid, RB Leipzig en Shakhtar Donetsk.