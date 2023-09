FC Twente Vrouwen begint met zeven goals tegen Telstar aan Eredivisie-seizoen

FC Twente Vrouwen is het Eredivisie-seizoen zaterdag begonnen met een eclatante overwinning op Telstar. De KNVB-bekerwinnaar zegevierde met 0-7 in het 711 Stadion in Velsen-IJmuiden.

Halverwege leidde Twente al met vijf doelpunten verschil. De treffers kwamen van Renate Jansen (0-1), Liz Rijsbergen (0-2 en 0-3) en Wieke Kaptein (0-5), terwijl Telstar-speler Puck Donker de bal tussendoor in eigen doel werkte (0-4).

In de tweede helft nam Twente wat gas terug, waardoor de eindstand nog meeviel voor Telstar. Twee minuten voor tijd tekende Jill Diekman voor de 0-6 en in de extra tijd maakte Suus Verdaasdonk de 0-7.

Met de 0-7 zette FC Twente de goede seizoenstart voort. Twee weken geleden waren de tukkers in de strijd om de Supercup met 5-2 te sterk voor landskampioen Ajax. De club schakelde ook nog Sturm Graz en Levante uit in de voorronde van de Champions League. In oktober wacht een tweeluik met het Zweedse Häcken om een ticket voor het hoofdtoernooi.

Ajax won vrijdag al

Ajax kwam vrijdag al in actie en boekte eveneens een zege. Op Woudestein werd Excelsior met 1-3 geklopt dankzij een hattrick van Romée Leuchter. Haar laatste goal kwam op bizarre wijze tot stand.

Leuchter nam in blessuretijd bij een 1-2-voorsprong een vrije trap. De bal ging via de bovenkant van de lat de lucht in.

Excelsior-keeper Isa Pothof was in de veronderstelling dat de bal achter zou gaan en pakte al een nieuwe bal. De bal van Leuchter bleef echter in het spel en stuiterde alsnog binnen.