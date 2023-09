Simons weer grote man bij Leipzig, wereldgoal oud-Ajacied Grillitsch

Xavi Simons heeft zaterdag met een goal en een assist bijgedragen aan de 3-0-overwinning van RB Leipzig op FC Augsburg in de Bundesliga. De Oranje-international gaf daarmee een vervolg aan zijn uitstekende start bij de Duitse club. Borussia Dortmund won met Donyell Malen in de basis in extremis van SC Freiburg en oud-Ajacied Florian Grillitsch scoorde voor Hoffenheim vanaf eigen helft.

Simons opende al na zes minuten de score voor 'Die Roten Bullen'. De oud-PSV'er kopte raak uit een afgemeten voorzet van oud-Vitesse-speler Loïs Openda. Het was voor Simons alweer het derde doelpunt in zijn vierde Bundesliga-wedstrijd.

Kort daarna waren de rollen omgedraaid en was Simons aangever bij een doelpunt van Openda. Met een slimme pass uit het middenveld bediende de oud-PSV'er zijn teamgenoot, waarna Openda bekeken afwerkte: 2-0.

Al in de 27e minuut bepaalde Duits international David Raum de eindstand op 3-0. Verdediger Jeffrey Gouweleeuw kwam na rust als invaller in actie voor FC Augsburg.

Simons is met drie doelpunten en vier assists op dit moment de 'MVP' van de Duitse competitie. Leipzig klom door de overwinning op naar de derde plek op de ranglijst.

Bundesliga-speelronde 4 Bayern München-Leverkusen 2-2

RB Leipzig-Augsburg 3-0

Freiburg-Dortmund 2-4

Wolfsburg-Union Berlin 2-1

Mainz 05-Stuttgart 1-3

FC Köln-Hoffenheim 1-3

Zat 18.30 uur: Bochum-Frankfurt

Zon 15.30 uur: Heidenheim-Werder Bremen

Zon 17.30 uur: Darmstadt-Mönchengladbach

Malen en Dortmund winnen, Grillitsch scoort van eigen helft

Borussia Dortmund ontsnapte op de valreep aan het derde puntenverlies op rij. Tegen SC Freiburg won het door late goals van routiniers Mats Hummels en Marco Reus met 2-4.

Malen maakte na een uur spelen bij een 1-2-achterstand met een droge schuiver de gelijkmaker voor 'BVB'. De formatie van trainer Edin Terzic drong daarna fors aan en won dus uiteindelijk dankzij Hummels (88e minuut) en Reus (92e minuut) met 2-4.

Bij Hoffenheim-1. FC Köln trok vooral het doelpunt van Grillitsch de aandacht. De Oostenrijker aarzelde niet toen de ver uitgekomen Köln-doelman Marvin Schwäbe de bal in zijn voeten schoof. Van een meter of zestig trof de middenvelder doel. Hoffenheim won de wedstrijd met 1-3.

Van den Berg onderuit met Mainz

Mainz ging met Sepp van den Berg in de basis met 1-3 onderuit tegen Stuttgart. Danilho Doekhi verloor met zijn ploeg Union Berlin de uitwedstrijd bij VfL Wolfsburg met 2-1. Oud-Dordrecht-speler Robin Gosens tekende voor de Berlijnse goal.

Vrijdagavond speelden de bovenste twee ploegen al tegen elkaar. Na een spectaculaire wedstrijd deelden Bayern München en Bayer Leverkusen de punten.

Exequiel Palacios maakte voor Leverkusen in blessuretijd de gelijkmaker. Zowel Matthijs de Ligt als Noussair Mazraoui kwamen als invallers in het veld.