United van ten Hag onderuit tegen Brighton, Gakpo scoort voor winnend Liverpool

Het Manchester United van manager Erik ten Hag heeft zaterdag op pijnlijke wijze in eigen huis met 1-3 verloren van Brighton & Hove Albion. Het was voor United alweer de derde nederlaag in vijf wedstrijden. Liverpool won mede dankzij een doelpunt van Oranje-international Cody Gakpo met 1-3 van Wolverhampton Wanderers.

Brighton schoot uit de startblokken en maakte in de twintigste minuut de openingstreffer via oud-Manchester United-speler Danny Welbeck. Kort hierop dacht United op gelijke hoogte te komen via topaankoop Rasmus Højlund, maar diens treffer werd afgekeurd.

Na rust vergrootte Pascal Gross de zorgen van United en Ten Hag. De Duitser scoorde na een lange aanval van Brighton de 0-2. In de 71e minuut vergrootte Brighton-speler João Pedro de zorgen van de thuisploeg met de derde goal van 'The Seagulls'.

Enkele minuten later maakte invaller Hannibal Mejbri nog de eretreffer voor de thuisploeg, die daarna niet meer in de buurt van een doelpunt kwam. In de slotfase waren er zelfs meer kansen te noteren voor Brighton, dat in de groepsfase van de Europa League is gekoppeld aan Ajax.

Het is voor United en Ten Hag de derde nederlaag van het nog prille competitieseizoen. Eerder verloor de Engelse recordkampioen van Tottenham Hotspur (2-0) en Arsenal (3-1).

Ten Hag heeft naast sportieve zorgen ook te maken met veel sores naast het veld. Zo kan hij niet beschikken over oud-Ajacied Antony, die door zijn ex-vriendin wordt beschuldigd van huiselijk geweld, mishandeling en bedreiging. Aanvaller Jadon Sancho is disciplinair geschorst na kritiek op Ten Hag, waarvoor hij weigert zijn excuses aan te bieden. Op de laatste dag van het transferwindow vertrok Mason Greenwood naar aanleiding seksueel misbruik en huiselijk geweld naar Getafe.

Pascal Gross viert het maken van de 0-2 op bezoek bij Manchester United. Foto: Getty Images

Gakpo belangrijk, Gravenberch debuteert

Liverpool leek in de eerste helft op weg naar een moeilijke middag tegen Wolverhampton Wanderers, nadat Hwang Hee-chan al vroeg de score opende. In de tweede helft rechtte de ploeg van manager Jürgen Klopp de rug en boekte het een ruime zege via doelpunten van Gakpo, Andrew Robertson en Harvey Elliott.

Kort na het openingsdoelpunt van Hwang Hee-chan scoorde invaller Luis Díaz vrijwel direct na zijn entree de gelijkmaker met een kopbal. Tien minuten na rust was het wél raak voor 'The Reds'. Gakpo stond perfect opgesteld om een inzet van Mohamed Salah van dichtbij tegen de touwen te werken: 1-1.

Liverpool drong 'The Wolves' terug en kreeg vijf minuten voor tijd loon naar werken. Robertson luisterde zijn tweehonderdste Premier League-duel op met een doelpunt. De linksback stoomde op vanaf de middenlijn, ging de combinatie aan met Salah en schoof oog in oog met José Sá beheerst binnen.

In de eerste minuut van de blessuretijd maakte Eliott aan alle onzekerheid een einde door via de binnenkant van de paal de eindstand op 1-3 te bepalen. Gravenberch mocht vervolgens nog een aantal minuten opdraven van Klopp.

Gakpo begon bij Liverpool in de basis. De van Bayern München overgekomen Ryan Gravenberch debuteerde na rust en Virgil van Dijk was nog geschorst.

1:06 Afspelen knop Gakpo zet Liverpool op gelijke hoogte met Wolves

City blijft foutloos, Spurs en Van de Ven winnen in extremis

Manchester City kwam vroeg op achterstand tegen West Ham United, maar won wel met 1-3. James Ward-Prowse zette de thuisploeg in de openingsfase op voorsprong. De Engels international deed dit voor de verandering niet met een dood spelmoment, maar met een geplaatste kopbal.

'The Hammers' gingen met deze voorsprong de rust in, maar moesten in de tweede helft toch buigen. Jérémy Doku, Bernardo Silva er Erling Haaland maakten ieder een goal. City is met vijftien punten uit vijf wedstrijden als enige Engelse ploeg nog foutloos.

Verdediger Micky van de Ven keek op bezoek bij Sheffield United tot in de blessuretijd tegen een achterstand aan, maar reisde toch met drie punten op zak terug naar Londen: 1-2. Nadat Gustavo Hamer de score in de 73e minuut had geopend, scoorden Richarlison (98e minuut) en Dejan Kulusevski (101e minuut) voor Spurs de doelpunten.

Fulham won met Kenny Tete in de basis met 1-0 van promovendus Luton Town. Aston Villa was met 3-1 te sterk voor Crystal Palace, waar de 76-jarige manager Roy Hodgson kort voor de aftrap wegviel wegens ziekte.