Gakpo draagt met goal bij aan zege Liverpool, Gravenberch debuteert in slotfase

Liverpool heeft zaterdag de koppositie in de Premier League veroverd na een 1-3-zege op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. Cody Gakpo was belangrijk bij de Engelse topclub met een doelpunt, waar Ryan Gravenberch in de slotfase zijn debuut maakte.

Liverpool leek in de eerste helft op weg naar een moeilijke middag nadat Hwang Hee-chan al vroeg de score opende. In de tweede helft rechtte de ploeg van manager Jürgen Klopp de rug en boekte het een ruime zege via doelpunten van Gakpo, Andrew Robertson en Harvey Elliott.

Gakpo begon bij Liverpool in de basis. De van Bayern München overgekomen Gravenberch zat voor het eerst op de bank. Virgil van Dijk was nog geschorst.

Thuisploeg Wolverhampton Wanderers schoot uit de startblokken en greep al na zeven minuten de leiding via Hwang Hee-chan. Buitenspeler Pedro Neto kon vrij opstomen door de Liverpool-defensie en leverde een panklare voorzet af op de Zuid-Koreaan: 1-0.

'The Reds' maakten een matige indruk in het eerste bedrijf en mochten niet klagen dat er bij het ingaan van de rust slechts een 1-0-tussenstand op het scorebord stond.

1:06 Afspelen knop Gakpo zet Liverpool op gelijke hoogte met Wolves

Liverpool veel sterker naar rust

Na de onderbreking kwam Liverpool beter voor de dag. Invaller Luis Díaz was vrijwel direct na zijn entree dichtbij de gelijkmaker met een kopbal. Tien minuten na rust was het wél raak voor 'The Reds'. Gakpo stond perfect opgesteld om een inzet van Mohammed Salah van dichtbij tegen de touwen te werken: 1-1.

Liverpool drong 'The Wolves' terug en kreeg vijf minuten voor tijd loon naar werken. Robertson luisterde zijn tweehonderdste Premier League-duel op met een doelpunt. De linksback stoomde op vanaf de middenlijn, ging de combinatie aan met Salah en schoof oog in oog met José Sá beheerst binnen.

In de eerste minuut van de blessuretijd maakte Eliott aan alle onzekerheid een einde door via de binnenkant van de paal de eindstand op 1-3 te bepalen. Gravenberch mocht vervolgens nog een aantal minuten opdraven van Klopp.