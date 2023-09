Feyenoord-trainer Slot kiest tegen Heerenveen voor vertrouwde namen

Lutsharel Geertruida en Santiago Giménez staan zaterdag in de basis bij Feyenoord voor het Eredivisie-duel met sc Heerenveen in De Kuip. Geertruida is hersteld van een blessure, terwijl Giménez even last had van een jetlag.

Opstelling Feyenoord tegen Heerenveen. Foto: NU.nl

Geertruida speelde vorige week donderdag de hele wedstrijd mee bij Nederland-Griekenland (3-0-winst), maar ontbrak zondag tegen Ierland (1-2-winst). De verdediger is weer fit bevonden en vormt een defensie met Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman.

Mats Wieffer, Quinten Timber en Calvin Stengs staan op het middenveld, terwijl trainer Arne Slot voorin kiest voor Giménez. De Mexicaan kampte na zijn interlands met Mexico nog even met een jetlag. De spits wordt tegen Heerenveen geflankeerd door Igor Paixão en Luka Ivanusec.

De opstelling van Feyenoord kent geen wijzigingen ten opzichte van de 1-5-zege op FC Utrecht twee weken geleden. Bart Nieuwkoop liep op de training een blessure op en ontbreekt net als de geblesseerde Ayase Ueda in de wedstrijdselectie. De al langer geblesseerde doelman Justin Bijlow is ook afwezig.

Komende duels Feyenoord: Eredivisie: Feyenoord-sc Heerenveen, 16 september

Champions League: Feyenoord-Celtic, 19 september

Eredivisie: Ajax-Feyenoord, 24 september

Eredivisie: Feyenoord-Go Ahead Eagles, 30 september

Champions League: Atlético Madrid-Feyenoord, 4 oktober

Feyenoord denkt ook aan duel met Celtic

Feyenoord aast tegen Heerenveen op de derde overwinning op rij. De ploeg van Slot speelde eerder gelijk tegen Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam, maar won daarna van Almere City en FC Utrecht. Heerenveen verloor de laatste duels met Sparta en Go Ahead Eagles.

De Rotterdammers spelen dinsdag tegen Celtic de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Het is de vraag wie Slot dan in de spits zet. Giménez zit een Europese schorsing uit voor zijn rode kaart tegen AS Roma vorig seizoen, terwijl Ueda geblesseerde raakte in de interlandperiode bij Japan.