Willem II verrast na vertrek Robbemond met eerste buitenlandse coach deze eeuw

Willem II heeft voor Peter Maes als opvolger van hoofdtrainer Reinier Robbemond gekozen. De 59-jarige Belg is de eerste buitenlandse trainer van Willem II in deze eeuw.

Maes is de eerste buitenlandse trainer van Willem II sinds het seizoen 1996/1997. Destijds leidde de Schot Jimmy Calderwood de Tilburgers naar de vijftiende plek in de Eredivisie en de halve finales van de KNVB-beker.

Voor Maes is Willem II zijn eerste club na een periode van twee jaar buiten het voetbal. Zijn naam werd in 2022 genoemd in het onderzoek naar 'Propere Handen', vanwege mogelijke witwaspraktijken, omkoping en matchfixing in België.