Willem II verrast na ontslag Robbemond met eerste buitenlandse trainer deze eeuw

Willem II heeft voor Peter Maes gekozen om Reinier Robbemond op te volgen als hoofdtrainer. De 59-jarige Belg is de eerste buitenlandse trainer van Willem II in deze eeuw.

Maes is de eerste buitenlandse trainer bij Willem II sinds seizoen 1996/1997. Destijds leidde de Schot Jimmy Calderwood de Tilburgers in de Eredivisie naar de vijftiende plek en de halve finales in de KNVB-beker.

Voor Maes is Willem II zijn eerste club na een periode van twee jaar buiten het voetbal. Zijn naam werd in 2022 genoemd in het onderzoek naar 'Propere Handen', vanwege mogelijke witwaspraktijken, omkoping en matchfixing in België.

Maes werd uiteindelijk niet strafrechtelijk vervolgd. "Afgelopen zomer heb ik een vervelende periode afgesloten door te schikken met de Belastingdienst, waardoor dat hoofdstuk nu definitief voorbij is", vertelt Maes.

"Ik kijk nu vooruit naar wat ik graag doe: bezig zijn met voetbal. Ik ben Willem II dankbaar voor de kans die zij mij bieden en heb alle vertrouwen in een succesvolle samenwerking."

🗞️ Peter Maes is de nieuwe hoofdtrainer van Willem II. De 59-jarige oefenmeester tekent een contract tot de zomer van 2024 — Willem II (@WillemII) September 16, 2023

Willem II had valse start in KKD

Bij Willem II moet de oud-trainer van onder meer KRC Genk, KSC Lokeren en Beerschot de rust terugbrengen. Na een matige competitiestart werd trainer Robbemond de laan uit gestuurd en een dag later vertrok ook technisch directeur Teun Jacobs.

Met interim-trainer Peter van den Berg zette Willem II vorige week al een stap in de goede richting door met 2-1 van MVV te winnen. Het was de tweede zege van het seizoen voor Willem II, dat op dit moment zevende staat.